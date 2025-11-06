Menu
HOME > ECONOMIA
IMPOSTO DE RENDA

Quanto vou pagar? Veja como ficou nova tabela com proposta do Imposto de Renda

O novo projeto tributário foi aprovado pelo Senado nesta quarta-feira, 5

Carla Melo

Por Carla Melo

06/11/2025 - 12:26 h | Atualizada em 06/11/2025 - 13:11
Nova proposta de tributação espera sanção de presidente Lula
Nova proposta de tributação espera sanção de presidente Lula -

Aprovado pelo Senado Federal, na quarta-feira, 5, a nova tributação do Imposto de Renda (IR), terá mudanças significativas no bolso do trabalhador brasileiro, principalmente para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Atualmente, a diferença tributária entre trabalhadores e super-ricos é um dos maiores desafios na política tributária.

Um estudo inédito elaborado pelo Sindifisco Nacional, mostrou que trabalhadores assalariados pagam mais Imposto de Renda de Pessoa Física (IR) do que milionários há 16 anos no Brasil. A partir do próximo ano, essa realidade deve mudar.

Veja quanto você pagará a partir de agora

  • Até R$ 5.000: Isenção total
  • Até R$ 5.500: Desconto de 75%
  • Até R$ 6.000: Desconto de 50%
  • Até R$ 6.500: Desconto de 25%
  • A partir de R$ 7.350: Aplicação da alíquota de 27,5%

Quanto você vai economizar?

Esperando apenas a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o projeto entre em vigor, a proposta determina que, em 2026, as pessoas que ganham até R$ 5 mil sejam isentas do Imposto de Renda.

Isso só será possível a partir de um desconto mensal de até R$ 312,89 sobre o rendimento mensal do contribuinte, que possibilita a isenção total do imposto. Atualmente, são isentos do imposto quem ganha até R$ 3.036.

Já quem ganha de R$ 5.000,01 até R$ 7.350,00, terá um desconto de R$ 978,62, de forma que o pagamento da alíquota de Imposto de Renda seja de forma escalonada e progressivamente menor para quem ganha rendimento mensal nessa faixa de renda.

economia Imposto de Renda IRPF Senado Federal tributação

