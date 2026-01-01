Acabou mesmo? Paolla Oliveira interage com Diogo Nogueira na web

Os dois terminaram o namoro em dezembro de 2025 - Foto: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira deixou os fãs animados ao interagir publicamente com seu ex-namorado, o sambista Diogo Nogueira, nesta quarta-feira, 31. A atriz comentou em uma foto publicada pelo cantor, onde ele celebra a chegada de 2026.

“Pronto pro primeiro show do ano! Benção e caminhos abertos para todos nós!! Que 2026 seja INFINITO!!”, escreveu o músico na legenda da publicação, em que aparece vestido para sua apresentação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Discreta, a artista global comentou uma série de emojis no post, como taças brindando e palmas, celebrando a vida do famoso. O comentário foi o suficiente para os admiradores torcerem pela volta deles.

“Que o caminho de vocês... se reencontrem!!! Feliz Vida!!”, desejou um seguidor. “Se estão bem separados, maravilha. Mas se a situação tiver solução, voltem. Aaaaaaa vocês são muito lindos juntos”, afirmou outra.

Vale lembrar que Paolla anunciou o término do relacionamento pouco antes do Natal. A atriz fez um post em seu perfil do Instagram agradecendo o sambista pelos cinco anos de namoro e afirmou que os dois seguiram caminhos diferentes a partir de agora.