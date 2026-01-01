Menu
TELEVISÃO
MUDANÇA

Vem aí? Globo avalia contratação de apresentadora famosa da Record

A apresentadora é casada com um jornalista da emissora

Por Franciely Gomes

01/01/2026 - 18:01 h
A comunicadora pode fazer parte do núcleo digital do canal
Parece que Ticiane Pinheiro integrará o time de funcionários da TV Globo em breve. Ex-apresentadora da Record TV, ela está sendo sondada para participar de um novo projeto do canal, que mistura a TV aberta com os projetos comerciais.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de São Paulo, a proposta da direção da Globo deve ser apresentada ainda em janeiro para a comunicadora, que é casada com o jornalista César Tralli, que atualmente comanda o Jornal Nacional.

Fontes revelaram que o projeto é parecido com o que foi oferecido à apresentadora Eliana, dando a ela um programa no canal GNT e algumas participações na TV aberta, em programações pontuais.

Entretanto, a Globo também pretende integrar Ticiane a sua agência de marketing, chamada ViU, que atualmente cuida de influenciadores digitais e do setor de publicidade digital do grupo. A ideia é associá-la a marca online da emissora, já que seu carisma agrada boa parte do público.

