Veterano da Globo se revolta e chama colega de “canastrão de merda”
O ator proferiu uma série de ofensas contra o colega de profissão
Por Franciely Gomes
José de Abreu voltou a se envolver em polêmicas nas redes sociais. O veterano da TV Globo respondeu um comentário sobre o ator Mário Gomes e detonou o colega de profissão nesta terça-feira, 30.
A confusão começou após um internauta alfinetá-lo, o comparando com Mário e citando o fato dele ter pedido dinheiro aos fãs recentemente. Irritado com a comparação, José proferiu ofensas contra o rapaz.
“Ator? Nunca foi. Um canastrão de merda. Mentiroso demais. Disse que foi roubado em 50 mil em cash, kkkk. Tenho 60 anos de carreira, fiquei 45 na Globo e hoje sou contratado pela Netflix. Chupa que a cana é doce”, escreveu.
O comentário acabou viralizando na web e alguns internautas saíram em defesa de Mário Gomes. “Sou de esquerda, mas convenhamos que ele é um excelente ator, fez a melhor novela de todos os tempos, a ‘Vereda Tropical’. Até hoje choro quando vejo os pôsteres que comprei dele como o craque de futebol”, disparou um.
José de Abreu seguiu com as ofensas e afirmou que o colega era um ator de apenas um personagem, pois não fez sucesso em outras novelas ou séries. “Hahahaha. Ator de um personagem só. O famoso cenourinha”, debochou.
