Veterano da Globo se revolta e chama colega de “canastrão de merda”

O artista não poupou ofensas ao colega - Foto: Reprodução | Instagram

José de Abreu voltou a se envolver em polêmicas nas redes sociais. O veterano da TV Globo respondeu um comentário sobre o ator Mário Gomes e detonou o colega de profissão nesta terça-feira, 30.

A confusão começou após um internauta alfinetá-lo, o comparando com Mário e citando o fato dele ter pedido dinheiro aos fãs recentemente. Irritado com a comparação, José proferiu ofensas contra o rapaz.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ator? Nunca foi. Um canastrão de merda. Mentiroso demais. Disse que foi roubado em 50 mil em cash, kkkk. Tenho 60 anos de carreira, fiquei 45 na Globo e hoje sou contratado pela Netflix. Chupa que a cana é doce”, escreveu.

O comentário acabou viralizando na web e alguns internautas saíram em defesa de Mário Gomes. “Sou de esquerda, mas convenhamos que ele é um excelente ator, fez a melhor novela de todos os tempos, a ‘Vereda Tropical’. Até hoje choro quando vejo os pôsteres que comprei dele como o craque de futebol”, disparou um.

José de Abreu seguiu com as ofensas e afirmou que o colega era um ator de apenas um personagem, pois não fez sucesso em outras novelas ou séries. “Hahahaha. Ator de um personagem só. O famoso cenourinha”, debochou.