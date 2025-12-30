Foto comprometedora arruinou a carreira de galã brasileiro

Galã conquistou o público com papéis em novelas de sucesso na Globo e na Record - Foto: Divulgação

Um dos galãs mais lembrados das décadas de 1990 e 2000, Leonardo Vieira conquistou o público com papéis em novelas de sucesso na Globo e na Record, como ‘Renascer’ (1993), ‘Senhora do Destino’ (2004), ‘Sonho Meu’ (1993) e ‘Vidas em Jogo’ (2011). No entanto, sua carreira sofreu uma reviravolta inesperada que o afastou das telas e dos holofotes.

O episódio que mudou sua trajetória aconteceu no final de 2016, quando fotos do ator beijando outro homem na saída de uma festa no Rio de Janeiro foram divulgadas pelo extinto portal Ego. A revelação da sua orientação sexual gerou uma onda de ataques homofóbicos e até ameaças de morte. Leonardo chegou a registrar um boletim de ocorrência e publicou uma carta aberta, chamando-a de “manifesto contra a homofobia”.

“Não estou ‘saindo do armário’ porque nunca estive dentro de um. Também nunca fui um enrustido. Meus pais souberam da minha orientação sexual desde quando eu ainda era muito jovem (...) Eles entenderam que o filho deles podia ser uma boa pessoa, honesto, bom caráter, bom filho, bom amigo, mesmo sendo gay”, afirmou em um trecho do comunicado.

Na mesma carta, ele comentou sobre o preconceito que enfrentava: "Existem mulheres e homens na internet dizendo coisas horríveis a meu respeito. Ser um ser humano com bom caráter, honesto, amigo, leal, educado, gentil, generoso e outras qualidades é muito mais importante do que quem você beija ou se relaciona sexualmente, independentemente se você é homem ou mulher", disse.

Anos depois, em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Leonardo revelou que as consequências do episódio foram devastadoras: "Fui arrancado do armário contra a minha vontade e depois disso minha vida virou de cabeça para baixo. Passei a sofrer ameaças e morte e desde então nunca mais fui chamado para um trabalho".

Em busca de segurança e recomeço, Leonardo e o marido, Leandro Fonseca, se mudaram para Portugal em 2018. "Em meio a todas essas questões de ameaça e falta de trabalho, teve a eleição do presidente [Jair Bolsonaro], uma pessoa de quem eu discordo completamente. Sou cidadão português e já tinha planos de morar no país algum dia", contou.

Sobre a vida profissional em solo europeu, ele afirmou: "Mas eu não tenho feito trabalhos como ator por aqui. Não é algo que eu esteja procurando", e acrescentou sobre voltar ao Brasil: "Vou voltar sempre para visitar e para fazer trabalhos pontuais, mas morar não é algo que eu tenha vontade agora. Eu sei que muita coisa está avançando desde que eu saí."

O último trabalho de Leonardo nas telinhas brasileiras foi em ‘Os Dez Mandamentos’ (2016), na Record, interpretando o profeta Balaão. Hoje, aos 56 anos, ele encontrou uma nova paixão: a cerâmica. Nas redes sociais, compartilha suas peças artísticas, registros de viagens, momentos com o marido e familiares, além de lembranças de sua carreira na televisão.