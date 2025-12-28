Ator Mário Gomes faz apelo por doações: "Faltando o que comer"

Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha - Foto: Reprodução | Instagram

O ator Mário Gomes fez um forte apelo nas redes sociais neste domingo, 28. Passando por dificuldades financeiras, o artista revelou que está enfrentando problemas até para garantir a alimentação de sua família e decidiu abrir uma "vaquinha" virtual para arrecadar doações via Pix.

A crise financeira do ator se agravou drasticamente após um assalto no início deste mês. Sua casa, localizada na Barrinha, Rio de Janeiro, foi invadida por sete homens armados e encapuzados. Segundo o relato de Mário, ele precisou entregar R$ 50 mil em espécie aos criminosos para preservar a própria vida e a de seus familiares.

Durante o assalto, o ator foi imobilizado com abraçadeiras de plástico, conhecidas como "enforca-gato", que deixaram marcas visíveis em seu tornozelo. Mário descreveu o momento como um "horror", afirmando que a quantia entregue foi o que evitou uma tragédia maior.

“Os caras levaram todo o dinheiro que eu tinha. Foi a sorte. Se eu não tenho os 50 ‘contos’, não estaria aqui”, desabafou o ator em vídeo gravado na delegacia.

Mudança de vida e nova moradia

Desde setembro do ano passado, Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha, que anteriormente funcionava como uma de suas confecções. A mudança ocorreu após a família deixar a mansão no Joá, onde residiram por 22 anos, em meio a processos judiciais de despejo.

Relutante em pedir auxílio, o ator afirmou que cedeu às sugestões dos seguidores diante da gravidade da situação atual. "Qualquer valor vai me ajudar muito. Está ficando muito difícil", concluiu o artista, que é um dos nomes mais conhecidos da teledramaturgia brasileira.