Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Ator Mário Gomes faz apelo por doações: "Faltando o que comer"

Artista revela dificuldades extremas e disponibiliza Pix após ter R$ 50 mil roubados em invasão

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

28/12/2025 - 20:14 h
Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha
Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha -

O ator Mário Gomes fez um forte apelo nas redes sociais neste domingo, 28. Passando por dificuldades financeiras, o artista revelou que está enfrentando problemas até para garantir a alimentação de sua família e decidiu abrir uma "vaquinha" virtual para arrecadar doações via Pix.

A crise financeira do ator se agravou drasticamente após um assalto no início deste mês. Sua casa, localizada na Barrinha, Rio de Janeiro, foi invadida por sete homens armados e encapuzados. Segundo o relato de Mário, ele precisou entregar R$ 50 mil em espécie aos criminosos para preservar a própria vida e a de seus familiares.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o assalto, o ator foi imobilizado com abraçadeiras de plástico, conhecidas como "enforca-gato", que deixaram marcas visíveis em seu tornozelo. Mário descreveu o momento como um "horror", afirmando que a quantia entregue foi o que evitou uma tragédia maior.

Leia Também:

Pilotos e comissários aprovam acordo e garantem voos em 2026
Menino de 4 anos cai do 10º andar de prédio e sobrevive
Tamanho da faixa pode ter causado queda da aeronave em Copacabana

“Os caras levaram todo o dinheiro que eu tinha. Foi a sorte. Se eu não tenho os 50 ‘contos’, não estaria aqui”, desabafou o ator em vídeo gravado na delegacia.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Mário Gomes (@mariogomes__ator)

Mudança de vida e nova moradia

Desde setembro do ano passado, Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha, que anteriormente funcionava como uma de suas confecções. A mudança ocorreu após a família deixar a mansão no Joá, onde residiram por 22 anos, em meio a processos judiciais de despejo.

Relutante em pedir auxílio, o ator afirmou que cedeu às sugestões dos seguidores diante da gravidade da situação atual. "Qualquer valor vai me ajudar muito. Está ficando muito difícil", concluiu o artista, que é um dos nomes mais conhecidos da teledramaturgia brasileira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assalto doações Mário Gomes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Mário Gomes vive com a esposa e os dois filhos mais novos em um imóvel na Barrinha
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x