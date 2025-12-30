Autora de ‘Vale Tudo’ exclui Taís Araújo e causa polêmica na web

Manuela Dias e Taís Araújo não se dão bem - Foto: Reprodução | Instagram

Manuela Dias voltou a causar polêmica nas redes sociais após o fim do remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo. A autora da trama compartilhou registros do elenco e deixou a atriz Taís Araújo de fora, com quem teve atritos públicos durante as gravações.

“2025 valeu por uma década de tantos desafios, aprendizados e realizações. Ano de ‘Vale Tudo’ e estreia dos ‘Malês’. Parceiros novos e reafirmação de antigas parcerias. Muito a agradecer a quem esteve comigo, companheiros de jornada, minha amada equipe de colaboradoras, a melhor equipe, o elenco dos sonhos… Todos vocês brilharam muito!! Só tenho a agradecer o privilégio de escrever para atrizes e atores tão brilhantes! Obrigada!”, escreveu a baiana na legenda da publicação.

Entretanto, a ausência da intérprete da personagem Raquel Acioli não passou despercebida pelos fãs, que fizeram questão de comentar sobre o assunto na publicação. “Só faltou mesmo a protagonista da novela na foto.. o mínimo…”, disse uma. “Pura Birra, cadê a protagonista? Absurdo deixar a Taís de fora! A Taís é a protagonista e foi totalmente apagada da novela”, disparou outra.

Treta de Manuela e Taís

Vale lembrar que a confusão entre Manuela Dias e Taís Araújo começou após a atriz sentir um apagamento de sua personagem ao longo da novela, já que na primeira versão a mocinha tinha o protagonismo da trama.

Irritada, a esposa de Lázaro Ramos desabafou publicamente sobre o fato, alegando que se sentiu desrespeitada. “Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Depois entendi que ela estava escrevendo uma parte da história. Vamos embora fazer”, disse ela em entrevista à revista Quem.

“[...] Quando peguei a Raquel para fazer, pensei: ‘A narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. Ela vai ter ascensão social a partir do trabalho e permanecer’. Isso seria uma narrativa nova para a representação da mulher negra na teledramaturgia. Quando vejo que isso não aconteceu, como artista que quer contar uma nova narrativa de país, confesso que fico triste e frustrada”, completou.