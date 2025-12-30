Menu
LUTO

Jornalista que passou pelo SBT e Band morre aos 52 anos

Jornalista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/12/2025 - 13:46 h
Jornalista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Jornalista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) -

O jornalista Caio Álex, de 52 anos, morreu nesta terça-feira, 30, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada pela InterTV, emissora onde ele passou a trabalhar desde o fim do ano passado.

Caio precisou ser internado no Hospital Santa Isabel, após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em meados de dezembro. Desde então o caso foi tratado com discrição pela família.

Trajetória de Caio Alex

Jornalista, apresentador e repórter, Caio teve passagens por grandes veículos de comunicação como Rádio Tupi, CNT, RedeTV!, Band e SBT.

Na emissora fundada por Silvio Santos, o profissional chegou a trabalhar por 8 anos e foi interino de Isabele Benito. Em 2024, Caio começou na InterTV e se mudou para a Região dos Lagos.

