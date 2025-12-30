LUTO
Jornalista que passou pelo SBT e Band morre aos 52 anos
Jornalista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Por Edvaldo Sales
O jornalista Caio Álex, de 52 anos, morreu nesta terça-feira, 30, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada pela InterTV, emissora onde ele passou a trabalhar desde o fim do ano passado.
Caio precisou ser internado no Hospital Santa Isabel, após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em meados de dezembro. Desde então o caso foi tratado com discrição pela família.
Trajetória de Caio Alex
Jornalista, apresentador e repórter, Caio teve passagens por grandes veículos de comunicação como Rádio Tupi, CNT, RedeTV!, Band e SBT.
Na emissora fundada por Silvio Santos, o profissional chegou a trabalhar por 8 anos e foi interino de Isabele Benito. Em 2024, Caio começou na InterTV e se mudou para a Região dos Lagos.
