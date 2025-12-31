Ator famoso de doramas é internado após problema de saúde grave

Ator é conhecido por estrelar doramas famosos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com 31 anos, o ator sul-coreano Gong Myung foi hospitalizado após apresentar tonturas e um quadro de perda auditiva neurossensorial súbita. A informação foi divulgada pela agência do ator, a Saram Entertainment, na terça-feira, 30.

O artista passou por avaliações médicas detalhadas e já iniciou o tratamento indicado pelos especialistas, revelou o comunicado. Por orientação médica, as gravações do dorama ‘Secret Audit’, no qual ele atua atualmente, foram suspensas temporariamente.

A previsão é que Gong Myung retome os trabalhos na sexta-feira, 2, caso apresente evolução positiva no quadro clínico.

Além disso, a agência destacou que o ator está estável e segue sob acompanhamento, priorizando a recuperação antes do retorno às atividades profissionais.

Gong Myung teve um ano de destaque na dramaturgia sul-coreana em 2025, com participações em produções como ‘Um Amor de Despedida’, ‘Piedade’ e ‘Amor Enrolado’.