Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPANTE

Ator famoso de doramas é internado após problema de saúde grave

Ator passou por avaliações médicas detalhadas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

31/12/2025 - 10:15 h
Ator é conhecido por estrelar doramas famosos
Ator é conhecido por estrelar doramas famosos -

Com 31 anos, o ator sul-coreano Gong Myung foi hospitalizado após apresentar tonturas e um quadro de perda auditiva neurossensorial súbita. A informação foi divulgada pela agência do ator, a Saram Entertainment, na terça-feira, 30.

O artista passou por avaliações médicas detalhadas e já iniciou o tratamento indicado pelos especialistas, revelou o comunicado. Por orientação médica, as gravações do dorama ‘Secret Audit’, no qual ele atua atualmente, foram suspensas temporariamente.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A previsão é que Gong Myung retome os trabalhos na sexta-feira, 2, caso apresente evolução positiva no quadro clínico.

Leia Também:

Veterano da Globo se revolta e chama colega de “canastrão de merda”
Autora de ‘Vale Tudo’ exclui Taís Araújo e causa polêmica na web
Jornalista que passou pelo SBT e Band morre aos 52 anos

Além disso, a agência destacou que o ator está estável e segue sob acompanhamento, priorizando a recuperação antes do retorno às atividades profissionais.

Gong Myung teve um ano de destaque na dramaturgia sul-coreana em 2025, com participações em produções como ‘Um Amor de Despedida’, ‘Piedade’ e ‘Amor Enrolado’.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dorama Gong Myung K-drama

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ator é conhecido por estrelar doramas famosos
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Ator é conhecido por estrelar doramas famosos
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Ator é conhecido por estrelar doramas famosos
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Ator é conhecido por estrelar doramas famosos
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x