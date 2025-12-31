PREOCUPANTE
Ator famoso de doramas é internado após problema de saúde grave
Ator passou por avaliações médicas detalhadas
Por Edvaldo Sales
Com 31 anos, o ator sul-coreano Gong Myung foi hospitalizado após apresentar tonturas e um quadro de perda auditiva neurossensorial súbita. A informação foi divulgada pela agência do ator, a Saram Entertainment, na terça-feira, 30.
O artista passou por avaliações médicas detalhadas e já iniciou o tratamento indicado pelos especialistas, revelou o comunicado. Por orientação médica, as gravações do dorama ‘Secret Audit’, no qual ele atua atualmente, foram suspensas temporariamente.
A previsão é que Gong Myung retome os trabalhos na sexta-feira, 2, caso apresente evolução positiva no quadro clínico.
Além disso, a agência destacou que o ator está estável e segue sob acompanhamento, priorizando a recuperação antes do retorno às atividades profissionais.
Gong Myung teve um ano de destaque na dramaturgia sul-coreana em 2025, com participações em produções como ‘Um Amor de Despedida’, ‘Piedade’ e ‘Amor Enrolado’.
