Falida? Globo recebeu R$ 462 milhões em anúncios do governo Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A maior empresa de mídia do Brasil, o Grupo Globo recebeu R$ 462 milhões em anúncios por parte do governo Lula (PT), desde o início da terceira gestão, em 2023.

Os recursos abocanhados pela empresa da família Marinho equivalem, de acordo com uma reportagem do Poder 360, a quase metade (49,4%) do valor gasto pelo Planalto com publicidade via televisão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para título de comparação, no governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), as verbas direcionadas à Globo nunca chegaram a 30% do total. O dinheiro era distribuído de forma quase igual em proporção com a Record e o SBT.

Veja como foi distribuída a verba de publicidade do governo federal ao Grupo Globo nos últimos três anos:

2023: foram R$ 345,1 milhões em propaganda via TV, sendo que R$ 175,5 milhões ficaram com as emissoras da Globo;

2024: o conglomerado de mídia levou R$ 169,8 milhões dos R$ 351,9 milhões distribuídos para televisão;

2025: os canais da Globo ganharam R$ 116,3 milhões dos R$ 236,9 milhões do total da TV - os dados são parciais e podem crescer com as atualizações de fim de ano.

Ainda conforme o Poder 360, os dados são do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom) e foram corrigidos pela inflação. O painel reúne os gastos com publicidade da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e dos ministérios.

Alta chamativa

Se for usada a inflação para corrigir os valores ganhos até agora, as emissoras do Grupo ganharam R$ 461,5 milhões nos primeiros 3 anos de Lula até agora. No mesmo período do governo Bolsonaro, foram R$ 228,5 milhões para as emissoras do conglomerado. — alta de 102%.