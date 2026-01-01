TELEVISÃO
Falida? Globo recebeu R$ 462 milhões em anúncios do governo Lula
Emissora garantiu quase a metade do total gasto em publicidade na TV na terceira gestão do petista
Por Yuri Abreu
A maior empresa de mídia do Brasil, o Grupo Globo recebeu R$ 462 milhões em anúncios por parte do governo Lula (PT), desde o início da terceira gestão, em 2023.
Os recursos abocanhados pela empresa da família Marinho equivalem, de acordo com uma reportagem do Poder 360, a quase metade (49,4%) do valor gasto pelo Planalto com publicidade via televisão.
Para título de comparação, no governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), as verbas direcionadas à Globo nunca chegaram a 30% do total. O dinheiro era distribuído de forma quase igual em proporção com a Record e o SBT.
Veja como foi distribuída a verba de publicidade do governo federal ao Grupo Globo nos últimos três anos:
- 2023: foram R$ 345,1 milhões em propaganda via TV, sendo que R$ 175,5 milhões ficaram com as emissoras da Globo;
- 2024: o conglomerado de mídia levou R$ 169,8 milhões dos R$ 351,9 milhões distribuídos para televisão;
- 2025: os canais da Globo ganharam R$ 116,3 milhões dos R$ 236,9 milhões do total da TV - os dados são parciais e podem crescer com as atualizações de fim de ano.
Ainda conforme o Poder 360, os dados são do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom) e foram corrigidos pela inflação. O painel reúne os gastos com publicidade da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e dos ministérios.
Alta chamativa
Se for usada a inflação para corrigir os valores ganhos até agora, as emissoras do Grupo ganharam R$ 461,5 milhões nos primeiros 3 anos de Lula até agora. No mesmo período do governo Bolsonaro, foram R$ 228,5 milhões para as emissoras do conglomerado. — alta de 102%.
