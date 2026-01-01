Esposa de Rodrigo Faro posa com filhas e semelhança impacta: "Irmãs"

Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Reprodução/Instagram @veraviel

A influenciadora Vera Viel, de 50 anos, postou uma foto em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 1º, ao lado das três filhas — Clara (20), Maria (17) e Helena (13) —, frutos do relacionamento com o apresentador Rodrigo Faro, durante os festejos de Ano Novo.

O que chamou atenção dos seguidores na postagem foi a semelhança entre as quatro, apesar da diferença de idade, por exemplo, entre a também ex-modelo e a sua filha mais velha — 30 anos.

"Obrigada pela minha família, meu maior presente, meu refúgio e minha força. Seguimos para o ano de 2026 confiando que o Senhor continua no controle, cuidando de cada detalhe", escreveu ela na legenda da foto.

Cura do câncer

Vale lembrar que, em fevereiro de 2025, ela anunciou que estava curada de um tipo raro de câncer que a atingiu na região das coxas. A doença havia sido descoberta em setembro de 2024.

Em dezembro daquele mesmo ano, o esposo, Rodrigo Faro, anunciou o fim do seu contrato com a Record, após 16 anos — um dos motivos para a não continuidade seria estar ao lado da esposa durante o tratamento.

Reações à postagem

Nos comentários, as reações do seguidores foram justamente sobre a semelhança entre a mãe e as três filhas. "Cadê a mãe?", questionou uma, em tom de brincadeira.

"Nem parece mãe e filhas, parecem irmãs!", afirmou uma segunda seguidora. "As 4 são irmãs! Qual delas é a mais velhas ? Pq todas tem as mesmas carinhas de 15 anos!!! (sic)", escreveu uma terceira.