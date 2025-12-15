Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Justiça condena apresentador Rodrigo Faro por publicidade enganosa

O processo foi aberto por cliente de empresa da qual ele era garoto-propaganda

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

15/12/2025 - 11:41 h | Atualizada em 15/12/2025 - 12:48
Rodrigo Faro, apresentado de televisão
Rodrigo Faro, apresentado de televisão -

O apresentador Rodrigo Faro foi condenado em um processo por publicidade enganosa. A ação foi movida em janeiro deste ano por uma cliente da empresa TRIÊ Soluções Financeiras, da qual o apresentador é garoto-propaganda.

Segundo a advogada da autora da ação, identificada como Márcia Regina da Silva Pauli, a imagem do apresentador passou credibilidade à empresa e influenciou na decisão da cliente.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O serviço contratado por Márcia Regina, de acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira, consistia em recalcular contratos de financiamento veicular com redução de juros.

Ela teria pagado um valor à empresa, que deveria ser repassado para a financiadora, o que não aconteceu, resultando na apreensão do seu veículo por conta de dívidas em relação ao financiamento original.

Além de processar a TRIÊ Soluções Financeiras, a autora da ação também movimentou o processo contra o apresentador. Na última quinta-feira, 11, tanto a empresa, quanto Rodrigo Faro foram condenados e tiveram que ressarcir cerca de R$ 4 mil referentes aos serviços pagos pela autora, fora uma indenização de R$ 15 mil por danos morais.

Leia Também:

Bolsonaristas detonam SBT após presença de Lula em evento
Pai de Cacau Protásio morre aos 84 anos
Ator Haroldo Costa terá velório em quadra de escola de samba

Segundo a juíza que esteve à frente do caso, Faro apresentou os serviços de forma "manifestamente enganosa e censurável", além de ter tido uma "participação ativa na divulgação da empresa" e no prejuízo de Márcia Regina e outros clientes.

A magistrada ainda reprovou a empresa por conta de falhas na prestação dos serviços e por violar obrigações do contrato fechado com a cliente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil justiça Rodrigo Faro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Faro, apresentado de televisão
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Rodrigo Faro, apresentado de televisão
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Rodrigo Faro, apresentado de televisão
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Rodrigo Faro, apresentado de televisão
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x