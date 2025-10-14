Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REALITY

Rodrigo Faro quebra o silêncio sobre a Dança dos Famosos: "Tá difícil"

Apresentador fez desabafo nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/10/2025 - 15:41 h
Rodrigo Faro na Dança dos Famosos
Rodrigo Faro na Dança dos Famosos -

O apresentador Rodrigo Faro está participando do quadro Dança dos Famosos, exibido pela TV Globo. Nas redes sociais, ele fez um desabafo sobre sua performance no programa, após dançar funk no Domingão.

Em uma publicação no Instagram do Domingão, Faro comentou sobre sua atuação na apresentação:“Estou me dedicando ao máximo pra tentar tirar pelo menos um 10! Mas tá difícil… 😭”, escreveu.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O apresentador, que vem enfrentando dificuldades na competição, recebeu o apoio dos internautas. “Tudo que você se propõe a fazer é perfeito! Parabéns, arrasaram mais uma vez!”, elogiou um seguidor.

Leia Também:

Globo aposta em Wesley Safadão para liderar o São João 2026
Apresentador da Band sofre 3 AVCs e paralisia após cirurgia no coração
Globo toma atitude radical e derruba novela das 9 nas eleições

Outro defendeu o artista, afirmando que ele foi injustiçado: “Achei as notas baixíssimas pelo que foi entregue! Nota 10000!!!”. “Dançou demais, achei a pontuação injusta”, escreveu outra fã.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Após a apresentação do último domingo,12, Rodrigo Faro está na repescagem, ao lado de Richarlyson e Tereza Seiblitz.

Entre as menores notas do programa estão Nicole Bahls, Wanessa Camargo, Álvaro e Luan, que ainda vão lutar pela permanência. Já Lucas, Manu e Allan Souza garantiram vaga direta na próxima fase.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dança dos famosos Rodrigo Faro Rodrigo Faro na globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Faro na Dança dos Famosos
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x