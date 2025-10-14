Rodrigo Faro quebra o silêncio sobre a Dança dos Famosos: "Tá difícil"

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos - Foto: Reprodução| Globo

O apresentador Rodrigo Faro está participando do quadro Dança dos Famosos, exibido pela TV Globo. Nas redes sociais, ele fez um desabafo sobre sua performance no programa, após dançar funk no Domingão.

Em uma publicação no Instagram do Domingão, Faro comentou sobre sua atuação na apresentação:“Estou me dedicando ao máximo pra tentar tirar pelo menos um 10! Mas tá difícil… 😭”, escreveu.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O apresentador, que vem enfrentando dificuldades na competição, recebeu o apoio dos internautas. “Tudo que você se propõe a fazer é perfeito! Parabéns, arrasaram mais uma vez!”, elogiou um seguidor.

Outro defendeu o artista, afirmando que ele foi injustiçado: “Achei as notas baixíssimas pelo que foi entregue! Nota 10000!!!”. “Dançou demais, achei a pontuação injusta”, escreveu outra fã.

Após a apresentação do último domingo,12, Rodrigo Faro está na repescagem, ao lado de Richarlyson e Tereza Seiblitz.

Entre as menores notas do programa estão Nicole Bahls, Wanessa Camargo, Álvaro e Luan, que ainda vão lutar pela permanência. Já Lucas, Manu e Allan Souza garantiram vaga direta na próxima fase.