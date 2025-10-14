SAÚDE
Apresentador da Band sofre 3 AVCs e paralisia após cirurgia no coração
Angelo Campos detalha cirurgia de 12 horas e complicações graves
Por Beatriz Santos
O apresentador e humorista Angelo Campos, de 40 anos, um dos rostos do programa Perrengue na Band, revelou nas redes sociais o drama de saúde que enfrentou no último mês.
Em um relato emocionante, ele contou que passou por uma cirurgia de 12 horas para tratar uma síndrome aórtica aguda, e durante o procedimento sofreu três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), que resultaram na paralisia total do lado esquerdo do corpo.
Leia Também:
“Senti uma dor muito, muito forte no peito e… descobri que tive uma síndrome aórtica aguda, que nada mais é que sua aorta rasgar, você ficar a milímetros de ter uma hemorragia”, contou Angelo.
Ele definiu a experiência como um verdadeiro “restart” na vida. A cirurgia de emergência exigiu também hemodiálise, já que seu rim parou de funcionar durante o procedimento.
A recuperação
Com a fase crítica superada, o foco de Angelo agora é recuperar a mobilidade e a fala. “No geral, deu tudo certo. Agora, eu preciso passar por uma reabilitação da minha parte motora, tudo precisa voltar a funcionar, né? Minha mão, meu pé“, explicou o apresentador, que também está fazendo fonoaudiologia para recuperar a fluidez da fala.
Ele agradeceu o apoio da fisioterapia, terapia ocupacional e da equipe de fonoaudiologia, mostrando otimismo: “Todo mundo me ajudando muito pra que eu me recupere o mais rápido. E isso é fantástico, não tenho palavras pra agradecer. Logo logo, tá mais perto que longe, estou voltando”, garantiu.
Angelo Campos compartilhou o relato em seu Instagram, detalhando cada etapa da cirurgia e o impacto dos AVCs, e garantindo aos fãs que o retorno ao Perrengue na Band está cada vez mais próximo.
Veja o vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes