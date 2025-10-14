Apresentador da Band sofre 3 AVCs e paralisia após cirurgia no coração

Angelo Campos contou que passou por uma cirurgia de 12 horas - Foto: Reprodução | Instagram

O apresentador e humorista Angelo Campos, de 40 anos, um dos rostos do programa Perrengue na Band, revelou nas redes sociais o drama de saúde que enfrentou no último mês.

Em um relato emocionante, ele contou que passou por uma cirurgia de 12 horas para tratar uma síndrome aórtica aguda, e durante o procedimento sofreu três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), que resultaram na paralisia total do lado esquerdo do corpo.

“Senti uma dor muito, muito forte no peito e… descobri que tive uma síndrome aórtica aguda, que nada mais é que sua aorta rasgar, você ficar a milímetros de ter uma hemorragia”, contou Angelo.

Ele definiu a experiência como um verdadeiro “restart” na vida. A cirurgia de emergência exigiu também hemodiálise, já que seu rim parou de funcionar durante o procedimento.



A recuperação

Com a fase crítica superada, o foco de Angelo agora é recuperar a mobilidade e a fala. “No geral, deu tudo certo. Agora, eu preciso passar por uma reabilitação da minha parte motora, tudo precisa voltar a funcionar, né? Minha mão, meu pé“, explicou o apresentador, que também está fazendo fonoaudiologia para recuperar a fluidez da fala.

Ele agradeceu o apoio da fisioterapia, terapia ocupacional e da equipe de fonoaudiologia, mostrando otimismo: “Todo mundo me ajudando muito pra que eu me recupere o mais rápido. E isso é fantástico, não tenho palavras pra agradecer. Logo logo, tá mais perto que longe, estou voltando”, garantiu.

Angelo Campos compartilhou o relato em seu Instagram, detalhando cada etapa da cirurgia e o impacto dos AVCs, e garantindo aos fãs que o retorno ao Perrengue na Band está cada vez mais próximo.

