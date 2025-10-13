Programa ‘Você Decide’ retorna a TV Globo sob novo comando

O programa contava com a apresentação de atores famosos - Foto: Reprodução | TV Globo

Clássico dos anos 90 na TV Globo, o programa ‘Você Decide’ está prestes a retornar à emissora. Apresentado anteriormente pelos atores Antonio Fagundes e Tony Ramos, a atração estará sob o comando de Luciano Huck nesta nova versão.

Apesar de um programa completo, ele foi reduzido a um quadro dentro do ‘Domingão Com Huck’, atração dominical do marido da apresentadora Angélica Sky.

Na versão original, que foi exibida entre os anos de 1992 e 2000, o telespectador tinha o poder de decidir o futuro de histórias gravadas por atores, que contam sempre com temas polêmicos.

Na reformulação, o quadro também contará com a presença de especialistas sobre o tema que está sendo discutido ao longo da história. “Durante o programa, esses dilemas são debatidos com a participação de especialistas, como psicólogos e psiquiatras, além dos artistas convidados e da plateia”, diz a descrição da tração.

Ainda não há uma data oficial para o retorno do ‘Você Decide’, mas a previsão é que o quadro seja apresentado no programa em 2026.