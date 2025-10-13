Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TUDO EM PAZ?

Cauã Reymond desabafa sobre saúde mental após confusões em ‘Vale Tudo’

O artista se envolveu em polêmicas durante as gravações da trama

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/10/2025 - 0:32 h
O ator se envolveu em polêmicas durante as gravações
O ator se envolveu em polêmicas durante as gravações -

Cauã Reymond abriu o coração e falou sobre o estado de sua saúde mental durante as gravações da novela Vale Tudo, que está prevista para ter seus últimos capítulos exibidos nesta semana. O artista relembrou as duras críticas que recebeu na web após protagonizar polêmicas com colegas de elenco.

“Toda novela é um desafio. E hoje em dia, com a vida pública, você faz novela não só para o público. Quando eu comecei a carreira, era só para quem assistia novela. Hoje em dia, a internet é um organismo diferente, um público diferente”, disse ele, em entrevista ao programa ‘Domingão com Huck’ neste domingo, 12.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Apresentadora da Globo é infectada por bactéria que leva à cegueira
Expulsão em A Fazenda? Carol beija Yoná e pode ser punida gravemente
Globo toma medida drástica para evitar vazamento do final de Vale Tudo

O ator contou que usou algumas estratégias para preservar sua saúde emocional. “Hoje, você lida com várias questões que nem sabe que estão rolando. Quando você chega na gravação, alguém te conta. Bons hábitos ajudam você a ficar calmo, seguro. Boas relações te ajudam a se sentir amparado”, listou.

Vale lembrar que ele protagonizou uma confusão com a atriz Bella Campos, intérprete da personagem Maria de Fátima, no início das gravações. O caso veio à tona na mídia e foi confirmado por Taís Araújo, que garantiu que os colegas se resolveram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cauã Reymond saúde mental Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ator se envolveu em polêmicas durante as gravações
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

O ator se envolveu em polêmicas durante as gravações
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

O ator se envolveu em polêmicas durante as gravações
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

O ator se envolveu em polêmicas durante as gravações
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x