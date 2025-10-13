Cauã Reymond desabafa sobre saúde mental após confusões em ‘Vale Tudo’

O ator se envolveu em polêmicas durante as gravações - Foto: Reprodução | Instagram

Cauã Reymond abriu o coração e falou sobre o estado de sua saúde mental durante as gravações da novela Vale Tudo, que está prevista para ter seus últimos capítulos exibidos nesta semana. O artista relembrou as duras críticas que recebeu na web após protagonizar polêmicas com colegas de elenco.

“Toda novela é um desafio. E hoje em dia, com a vida pública, você faz novela não só para o público. Quando eu comecei a carreira, era só para quem assistia novela. Hoje em dia, a internet é um organismo diferente, um público diferente”, disse ele, em entrevista ao programa ‘Domingão com Huck’ neste domingo, 12.

O ator contou que usou algumas estratégias para preservar sua saúde emocional. “Hoje, você lida com várias questões que nem sabe que estão rolando. Quando você chega na gravação, alguém te conta. Bons hábitos ajudam você a ficar calmo, seguro. Boas relações te ajudam a se sentir amparado”, listou.

Vale lembrar que ele protagonizou uma confusão com a atriz Bella Campos, intérprete da personagem Maria de Fátima, no início das gravações. O caso veio à tona na mídia e foi confirmado por Taís Araújo, que garantiu que os colegas se resolveram.