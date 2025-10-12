Menu
HOME > TELEVISÃO
TELEVISÃO

Apresentadora da Globo é infectada por bactéria que leva à cegueira

Marcelly Abreu, de 39 anos, está passando por tratamento contra celulite ocular

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 8:50 h
Infecção bacteriana pode causar cegueira ou até levar à morte
Infecção bacteriana pode causar cegueira ou até levar à morte

A apresentadora Marcelly Abreu, de 39 anos, foi diagnosticada com celulite ocular, uma infecção bacteriana grave que afeta a região dos olhos e pode causar cegueira ou até levar à morte.

O problema foi revelado pela própria comunicadora em suas redes sociais, antes de saber a gravidade do quadro. A jornalista, que atua na TV Tribuna, contou ao g1 que os sintomas começaram na segunda-feira, 6.

Segundo ela, o primeiro sinal da infecção foi um inchaço acompanhado de dores nos olhos, o que inicialmente a fez acreditar se tratar de uma reação alérgica a camarão. "Eu postei [nas redes sociais] e as clínicas [oftalmológicas] todas me chamando, falando que é grave para eu correr. Loucura total”, relatou.

Expulsão em A Fazenda? Carol beija Yoná e pode ser punida gravemente
Globo toma medida drástica para evitar vazamento do final de Vale Tudo
Morte de Odete Roitman faz padre tomar atitude drástica

Após o olho direito ficar completamente inchado, a apresentadora procurou atendimento médico e iniciou o tratamento com antibióticos para conter a infecção.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Santos informou que casos de celulite ocular não são de notificação obrigatória e que, até o momento, não há registro de surtos na cidade. A pasta também reforçou que a doença não é contagiosa.

x