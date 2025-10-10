Menu
HOME > TELEVISÃO
NOVELA

Globo toma medida drástica para evitar vazamento do final de Vale Tudo

Novela recorre a recurso inovador para preservar suspense

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

10/10/2025 - 21:26 h
Vale Tudo usou um recurso pouco comum
Vale Tudo usou um recurso pouco comum -

A direção de Vale Tudo usou um recurso pouco comum para gravar as cenas de depoimentos dos suspeitos de matar Odete Roitman (Débora Bloch). A emissora decidiu utilizar teleprompter, equipamento mais frequente em telejornais da Globo, para garantir que os textos fossem lidos corretamente.

O teleprompter funciona passando o texto através de um espelho colocado em frente à lente da câmera. Além disso, alguns atores contaram com ponto eletrônico no ouvido durante as gravações, recurso já utilizado em novelas em situações específicas, como ocorreu com Regina Duarte.

A técnica foi escolhida porque as cenas seriam usadas também em chamadas da programação, e a Globo desejava que o texto saísse sem improvisos. A emissora reforçou o esquema de segurança para impedir vazamentos sobre o final da trama, mantendo a expectativa do público e garantindo altos índices de audiência. A Globo chegou a prometer ação judicial caso algum contratado repassasse informações.

Entre os anos 1980 e 2000, este tipo de medida era comum, especialmente em finais de novela. Embora menos frequente nos últimos anos, o procedimento ainda é usado conforme a necessidade.

Em "Terra e Paixão" (2023), o desfecho do vilão Antonio La Selva, interpretado por Tony Ramos, só foi definido na última hora.

Vale Tudo vai ao ar até 17 de outubro, quando dará lugar à novela "Três Graças", marcando o retorno de Aguinaldo Silva à Globo após cinco anos.

x