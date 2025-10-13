Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Marca de Hebe, reality e viagens: tudo sobre o programa de Eliana na Globo

A emissora bateu o martelo e definiu o destino da apresentadora dentro do canal

Luiz Almeida e Franciely Gomes

Por Luiz Almeida e Franciely Gomes

13/10/2025 - 18:48 h
Eliana comandará novo formato dentro da Globo
Eliana comandará novo formato dentro da Globo -

Eliana já tem seu futuro definido na Globo. A apresentadora foi escalada para apresentar um novo programa dominical na emissora a partir de março de 2026.

A informação foi confirmada pelo próprio canal, na tarde desta segunda-feira, 13, que dará mais detalhes sobre o formato da atração durante o Upfront 2026. O Portal A TARDE, porém, teve acesso exclusivo ao plano comercial do novo produto do canal.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O nome do programa será Em Família com Eliana - seguindo a tendência de atrações da empresa, como Domingão com Huck e Caldeirão com Mion. A estreia está marcada para 15 de março e seguirá até 27 de dezembro de 2026.

De acordo com o plano comercial, a apresentadora terá um sofá em que receberá anônimos e famosos, uma referência a Hebe Camargo. "Após o tradicional almoço de domingo, Eliana convida o Brasil a se reunir em frente à TV para viver um programa de auditório feito para emocionar, divertir e fortalecer os laços familiares", diz o texto.

A plateia também será destaque no 'Em Família'. A ideia é que ela faça parte da atração com histórias que serão contadas por integrantes dela, brindes especiais e votações em dinâmicas.

Leia Também:

Luciano Huck perde lugar na Globo para Eliana após mudança na emissora
Eliana se enfurece com fofoca nos bastidores da TV Globo
Com baixa audiência, programa de Eliana é cancelado pela TV Globo

Eliana também levará uma marca da sua carreira para o novo formato: as viagens pelo Brasil. Segundo o plano comercial, a apresentadora deverá conhecer de perto "as histórias de famílias famosas pela musica e conta

curiosidades de como chegaram até o sucesso, as referências musicais e muito mais".

Música e reality

O novo programa dos domingos da Globo também terá musicais para animar o auditório e o público no horário do almoço.

A outra grande novidade está na aquisição de um formato que vai durar 12 semanas. Trata-se de Minha Família

Dá Show, em que famílias anônimas disputam o título de melhor grupo musical do país.

A produção terá jurados fixos e convidados para eleger semanalmente as melhores famílias na disputa musical.

Eliana na Globo

Vale lembrar que a comunicadora já havia participado de outros programas exibidos durante os fins de semana na Globo. Ela comandou a quinta temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ e fez participação em quadros do ‘Fantástico’.

Entretanto, a famosa ainda não havia ganhado uma atração para chamar oficialmente de sua desde a chegada na emissora, em junho de 2024. Atualmente, ela está à frente da nova temporada do Saia Justa, no GNT, ao lado de Bela Gil, Rita Batista, Tati Machado e Juliette.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eliana Eliana em 2026 Em Família com Eliana Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eliana comandará novo formato dentro da Globo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Eliana comandará novo formato dentro da Globo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Eliana comandará novo formato dentro da Globo
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Eliana comandará novo formato dentro da Globo
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x