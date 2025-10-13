Marca de Hebe, reality e viagens: tudo sobre o programa de Eliana na Globo

Eliana comandará novo formato dentro da Globo - Foto: Divulgação | Globo

Eliana já tem seu futuro definido na Globo. A apresentadora foi escalada para apresentar um novo programa dominical na emissora a partir de março de 2026.

A informação foi confirmada pelo próprio canal, na tarde desta segunda-feira, 13, que dará mais detalhes sobre o formato da atração durante o Upfront 2026. O Portal A TARDE, porém, teve acesso exclusivo ao plano comercial do novo produto do canal.

O nome do programa será Em Família com Eliana - seguindo a tendência de atrações da empresa, como Domingão com Huck e Caldeirão com Mion. A estreia está marcada para 15 de março e seguirá até 27 de dezembro de 2026.

De acordo com o plano comercial, a apresentadora terá um sofá em que receberá anônimos e famosos, uma referência a Hebe Camargo. "Após o tradicional almoço de domingo, Eliana convida o Brasil a se reunir em frente à TV para viver um programa de auditório feito para emocionar, divertir e fortalecer os laços familiares", diz o texto.

A plateia também será destaque no 'Em Família'. A ideia é que ela faça parte da atração com histórias que serão contadas por integrantes dela, brindes especiais e votações em dinâmicas.

Eliana também levará uma marca da sua carreira para o novo formato: as viagens pelo Brasil. Segundo o plano comercial, a apresentadora deverá conhecer de perto "as histórias de famílias famosas pela musica e conta

curiosidades de como chegaram até o sucesso, as referências musicais e muito mais".

Música e reality

O novo programa dos domingos da Globo também terá musicais para animar o auditório e o público no horário do almoço.

A outra grande novidade está na aquisição de um formato que vai durar 12 semanas. Trata-se de Minha Família

Dá Show, em que famílias anônimas disputam o título de melhor grupo musical do país.

A produção terá jurados fixos e convidados para eleger semanalmente as melhores famílias na disputa musical.

Eliana na Globo

Vale lembrar que a comunicadora já havia participado de outros programas exibidos durante os fins de semana na Globo. Ela comandou a quinta temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ e fez participação em quadros do ‘Fantástico’.

Entretanto, a famosa ainda não havia ganhado uma atração para chamar oficialmente de sua desde a chegada na emissora, em junho de 2024. Atualmente, ela está à frente da nova temporada do Saia Justa, no GNT, ao lado de Bela Gil, Rita Batista, Tati Machado e Juliette.