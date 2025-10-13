Odete está viva? Autora de Vale Tudo comenta rumores sobre a morte

Manuela Dias - Foto: Reprodução| Globo

O mundo das telenovelas está envolto em mistério com a reta final do remake de Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? A novela, que chega ao fim na próxima semana, foi tema de conversa durante o Domingão com Huck deste domingo,12.

Durante o programa, estiveram presentes Débora Bloch, intérprete de Odete Roitman, e Manuela Dias, autora da trama, que participou como jurada do quadro Dança dos Famosos.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em meio à plateia, o apresentador Luciano Huck ouviu gritos de “Não morreu! Não morreu!” e comentou de forma bem-humorada: “Se fosse um crime de verdade… Eu estava vendo que, no Brasil, só 36% dos assassinatos são solucionados, Débora Bloch. Então, se fosse no Brasil mesmo, era capaz de a gente não saber quem matou Odete Roitman até o final da novela.”

A atriz riu do comentário, balançou a cabeça afirmando e respondeu: “Vamos saber.”

O que Manuela Dias comentou?

Questionada sobre os desfechos da trama, Manuela Dias explicou:“A gente gravou cinco finais. Na verdade, dez. Os cinco suspeitos matando e os cinco suspeitos sem matar. Então, a gente ‘matou’ a Odete umas cinco vezes.”

Débora Bloch também comentou sobre o destino da personagem: “Não dava [para manter a personagem viva]. Foi uma pergunta icônica da história de Vale Tudo: ‘Quem matou Odete Roitman?’. A gente tinha que matar a personagem. Olha como é gostoso, todo mundo especulando, tem até bolão já.”

A atriz ainda revelou que desconhece qual final será exibido.“Eu não sei. Só a Manuela [Dias, autora]. Ela é a única que sabe. Porque, como gravei com todos os suspeitos — os possíveis assassinos —, eles me matando e também não conseguindo me matar, gravei duas versões com cada um. Não sei qual vai ao ar", concluiu.