Atriz de ‘Vale Tudo’ sai em defesa de Manuela Dias após críticas

As críticas com relação às mudanças feitas por Manuela Dias no roteiro do remake da novela Vale Tudo continuam crescentes nas redes sociais. Intérprete da personagem Aldeíde, a atriz Karine Teles saiu em defesa da autora da trama.

“Acho que as pessoas adoram bater em autores de novela das 21h. Eu os ouvi falando isso no início da novela e acho que faz sentido: ‘Autor de novela das 21h é igual a técnico da Seleção, todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha que saberia fazer melhor, teria uma ideia melhor’”, disse ela em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’.

“Todo mundo fica à vontade pra criticar, mas eu acho que a Manuela teve um trabalho hercúleo e acho que os números e o sucesso da novela só provam que ela arrebentou”, completou a atriz global.

A ruiva ainda reforçou que o remake não deve ser igual a obra original e mudanças são necessárias. “Acho que remake não tem que ser fidedigno à obra, acho que é uma releitura. É pegar o centro de um clássico e atualizar, modificar ou trazer para um ambiente. Acho que a discussão central de Vale Tudo está presente”, disparou.