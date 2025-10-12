Menu
DEFENDEU!

Atriz de ‘Vale Tudo’ sai em defesa de Manuela Dias após críticas

A artista elogiou o trabalho da diretora da novela

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/10/2025 - 23:33 h
A autora tem dado o que falar na web
-

As críticas com relação às mudanças feitas por Manuela Dias no roteiro do remake da novela Vale Tudo continuam crescentes nas redes sociais. Intérprete da personagem Aldeíde, a atriz Karine Teles saiu em defesa da autora da trama.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Karine Teles (@karineteles)

“Acho que as pessoas adoram bater em autores de novela das 21h. Eu os ouvi falando isso no início da novela e acho que faz sentido: ‘Autor de novela das 21h é igual a técnico da Seleção, todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha que saberia fazer melhor, teria uma ideia melhor’”, disse ela em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’.

“Todo mundo fica à vontade pra criticar, mas eu acho que a Manuela teve um trabalho hercúleo e acho que os números e o sucesso da novela só provam que ela arrebentou”, completou a atriz global.

A ruiva ainda reforçou que o remake não deve ser igual a obra original e mudanças são necessárias. “Acho que remake não tem que ser fidedigno à obra, acho que é uma releitura. É pegar o centro de um clássico e atualizar, modificar ou trazer para um ambiente. Acho que a discussão central de Vale Tudo está presente”, disparou.

x