Globo aposta em Wesley Safadão para liderar o São João 2026

Entre as novidades da TV Globo para 2026, Wesley Safadão assinou contrato com a emissora para apresentar as transmissões das festas de São João, que acontecem em junho.

A divulgação foi feita durante o Upfront 2026, realizado nesta segunda-feira, 13, evento destinado à apresentação da nova programação ao mercado publicitário. De acordo com informações da coluna F5, o cantor também terá um show exibido ao vivo para todo o Brasil.

A Globo e Safadão já estavam em negociação desde setembro deste ano. O nome do cantor surgiu como uma das principais opções da emissora por sua popularidade com marcas do Nordeste e reconhecimento no eixo Rio–São Paulo.

Além dele, Juliette Freire também está cotada para integrar a cobertura do São João na Globo, embora sua participação ainda esteja em análise.

A emissora começou a investir mais na festa junina em 2025, com especiais apresentados por Gil do Vigor e Tiago Medeiros, ambos pernambucanos. A programação foi bem recebida pelo público, o que motivou a Globo a ampliar o projeto para os próximos anos.