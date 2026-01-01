VIRALIZOU
Novo amor? Iza é flagrada de mãos dadas com ator famoso no Réveillon
Iza está solteira desde outubro de 2025
Por Edvaldo Sales
Parece que a fila andou! A cantora Iza foi flagrada de mãos dadas com o ator João Vitor Silva no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. A artista está solteira desde outubro de 2025, quando encerrou, pela segunda vez, seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. O registro da cantora com o ator foi divulgado pelo Portal LeoDias.
João Vitor ficou nacionalmente conhecido ainda criança ao interpretar o personagem Pedrinho em ‘Sítio do Picapau Amarelo’. Recentemente, ele voltou aos holofotes ao integrar o elenco de ‘O Agente Secreto’.
A presença de Iza ao lado de João Vitor sinaliza um novo momento em sua vida pessoal após um 2025 marcado por turbulências. A cantora enfrentou uma separação amplamente exposta do jogador Yuri Lima, com quem tem uma filha, Nala.
Desde o fim do relacionamento, Iza optou por preservar a intimidade e manter sua vida amorosa longe dos holofotes.
