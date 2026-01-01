Menu
ENTRETENIMENTO
VIRALIZOU

Novo amor? Iza é flagrada de mãos dadas com ator famoso no Réveillon

Iza está solteira desde outubro de 2025

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/01/2026 - 18:52 h
Iza está solteira desde outubro de 2025
Iza está solteira desde outubro de 2025

Parece que a fila andou! A cantora Iza foi flagrada de mãos dadas com o ator João Vitor Silva no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. A artista está solteira desde outubro de 2025, quando encerrou, pela segunda vez, seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. O registro da cantora com o ator foi divulgado pelo Portal LeoDias.

João Vitor ficou nacionalmente conhecido ainda criança ao interpretar o personagem Pedrinho em ‘Sítio do Picapau Amarelo’. Recentemente, ele voltou aos holofotes ao integrar o elenco de ‘O Agente Secreto’.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por João Vitor Silva (@joaaovitorsilva)

SBT elege Ana Castela e Zé Felipe como 'casal de 2025' após término
Amiga de Ana Castela ganha prêmio da Mega da Virada; saiba valor
Acabou mesmo? Paolla Oliveira interage com Diogo Nogueira na web

A presença de Iza ao lado de João Vitor sinaliza um novo momento em sua vida pessoal após um 2025 marcado por turbulências. A cantora enfrentou uma separação amplamente exposta do jogador Yuri Lima, com quem tem uma filha, Nala.

Desde o fim do relacionamento, Iza optou por preservar a intimidade e manter sua vida amorosa longe dos holofotes.

IZA João Vitor Silva Yuri Lima

x