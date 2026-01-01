Menu
SORTUDA

Amiga de Ana Castela ganha prêmio da Mega da Virada; saiba valor

A influenciadora contou detalhes sobre a conquista em suas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/01/2026 - 18:13 h
Ana Luíza levou um valor exorbitante para casa
Ana Luíza levou um valor exorbitante para casa -

Ana Luíza Sanches foi uma das ganhadoras do prêmio da Mega da Virada 2026. Amiga da cantora Ana Castela, a jovem contou que acertou quatro quadras e cinco quinas do jogo realizado pela Loteria Federal.

“Acertei quatro quadras e cinco quinas na Mega e ainda não conferi as apostas online no app e no site porque não está carregando. Parece que de lá tiveram mais três ganhadores. Vamos torcer, mas essas cinco quinas e essas quadras já [estão de bom tamanho]”, disse ela em seu perfil do Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por ANA LUÍZA SANCHES (@analuiza.sanches)

Ao todo, a influenciadora deve receber quase R$ 54 mil no seu prêmio final, pois 3.921 acertaram a quina, recebendo R$ 11.931,42 para cada aposta. Já a quadra teve 308.315 ganhadores e Ana Luíza ganhou R$ 216,76 por jogo.

Vale lembrar que o prêmio total da Mega da Virada era de R$ 1 bilhão. Entretanto, ninguém conseguiu acertar todos os números sorteados e levar a bolada para casa, se tornando o mais novo bilionário do Brasil.

x