INCESTO?

Para abrir o ano, Andressa Urach grava vídeo adulto com o filho

Urach explicou que foi cobrada pelos assinantes para fazer a produção com o herdeiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/01/2026 - 12:44 h
Andressa Urach decidiu iniciar 2026 com mais uma polêmica. Ela revelou nesta sexta-feira, que gravou seu primeiro vídeo íntimo com o filho mais velho, Arthur Urach. A loira explicou que foi cobrada pelos assinantes de suas plataformas de conteúdo adulto para fazer a produção com o herdeiro. Arthur chegou a abrir sua própria página no OnlyFans no ano passado, mas desistiu de continuar na rede.

Segundo a ex-Fazenda, o material foi "desenvolvido com planejamento e segurança emocional". "Gravei com meu filho Arthur! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Tá do jeito que você imaginou e melhor do que esperava", afirmou.

Vale lembrar que Urach já fez outras chamadas de marketing usando o pai, Carlos Urach, para divulgar conteúdo adulto no passado. Ela chegou a comentar que havia participado de um vídeo do patriarca com a antiga sogra, Bia Black.

No entanto, a influenciadora foi a responsável pelo vídeo e não participou do ato sexual. "Você já ouviu falar que a próxima notícia da Andressa Urach é sempre a pior", brincou ela, ao anunciar o vídeo com o pai e a ex-sogra.

Na época em que Arthur Urach abriu sua página de vídeos de conteúdo adulto, Andressa também comentou que o herdeiro estaria em mais de uma de suas gravações. Ele era o câmera responsável por captar as imagens.

Em outras ocasiões, Andressa Urach já expressou seu desejo de gravar com celebridades, como Deborah Secco e o ex-marido da atriz, Hugo Moura.

x