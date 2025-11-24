DEU RUIM!
Andressa Urach expõe fracasso sexual de ator: “Pior que Neymar”
A influenciadora contou detalhes sobre a noite de amor com o artista
Por Franciely Gomes
Andressa Urach voltou a falar sobre suas experiências sexuais com famosos. A influenciadora revelou que teve uma noite não tão agradável com o ator Jesus Luz, que ficou conhecido por viver um relacionamento amoroso com a cantora Madonna.
A atriz pornô afirmou que ficou insatisfeita, pois o modelo terminou o sexo muito rápido. “Eu já fiquei com ele e ele foi um coelhinho também, foi muito rápido. Ele é lindo, maravilhoso, querido? mas foi muito rápido”, disse ela durante sua participação no podcast Sem Filtro.
A loira ainda comparou o desempenho do rapaz com o do jogador Neymar, com quem se relacionou sexualmente também. “O Jesus foi pior que o Neymar ainda. O Neymar ainda deu umas duas pedaladas. O Jesus só deu uma. Fiquei decepcionada. Eu nada. Fui embora puta, com dor de cabeça. Triste”, completou.
Por fim, a famosa reforçou que o fato aconteceu há muitos anos. “Faz muitos anos e naquela época tinha menos internet, menos informação. Pelo amor de Deus, né? Se o cara não vem com uma boa linguiça para a mulher chupar, pelo menos chupe uma manga boa. Dá uma aliviada antes”, concluiu.
