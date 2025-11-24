Gracyanne Barbosa lança marca de ovos luxuosos: “Minha paixão"

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução| Instagram

Gracyanne Barbosa surpreendeu os internautas ao anunciar seu mais novo empreendimento. Nesta segunda-feira, 24, a musa fitness revelou o lançamento de sua marca de ovos, a “Gracyovos”, que chega ao mercado com o slogan “Ovos finos, shape gigante”.

A ex-BBB, que virou meme durante o reality pela grande quantidade de ovos que consumia, contou que a criação da marca é a realização de um sonho pessoal. “Um sonho que nasceu da minha paixão por ovos e da minha vontade de criar algo inédito no mercado”, escreveu na publicação.

No vídeo de apresentação, Gracyanne demonstra empolgação com o novo projeto. “Estou muito orgulhosa de ver esse projeto nascer e animada pra ver cada um de vocês experimentando. Em breve na sua geladeira!”, disse.

As imagens de divulgação trazem um ar luxuoso, sugerindo que a marca busca se destacar no setor e atrair a atenção do público.

Gracyanne Barbosa anuncia sua linha de OVOS. 🥚 pic.twitter.com/Vodw3tDZLE — UpdateCharts (@updatecharts) November 24, 2025

Opinião dos internautas

Nas redes sociais, o anúncio dividiu opiniões e rendeu diversos comentários. “Eu achei um luxooooo”, elogiou um usuário. Outro destacou a estratégia da modelo: “Aquele marketing de milhões que você respeita!”.

Por outro lado, alguns internautas reagiram com ironia. “É ela mesma que coloca o ovo?”, brincou um seguidor. Um terceiro criticou o conceito: “Estão querendo gourmetizar até ovo”.