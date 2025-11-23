Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMÍLIA GG

É oficial! Léo e Lore revelam sexo do bebê em momento cheio de emoção

Anúncio ocorreu em projeção no Elevador Lacerda

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

23/11/2025 - 21:51 h | Atualizada em 23/11/2025 - 22:06
Imagem ilustrativa da imagem É oficial! Léo e Lore revelam sexo do bebê em momento cheio de emoção
-

Léo Santana e Lore Improta surpreenderam os fãs ao revelarem, neste domingo, 23, o sexo do segundo bebê do casal. A novidade aconteceu durante a gravação do seu novo DVD, “Léo Santana 20 Anos – DNA de GG”, na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio, em Salvador.

Pais da pequena Liz, de 4 anos, Léo e Lore dividiram com o público a emoção de que vão ter um menino. Durante a coletiva, o artista contou que sempre teve este desejo:

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu já falei: ‘Vida, se vier outra menina, me ajude’. A gente vai ter que trabalhar de novo para vir um guri, porque é um desejo meu também ter um casalzinho”, disse ele, em tom descontraído durante uma coletiva de imprensa recente.

Para tornar o momento ainda mais marcante, o Elevador Lacerda, um dos principais cartões-postais da cidade, foi iluminado de azul. A surpresa arrancou lágrimas do casal. “A gente sonhou muito com esse momento e viver isso aqui, na nossa terra, diante de tanta energia boa, foi mágico”, celebrou Lore.

Musa da Viradouro, Lore Improta já confirmou que desfilará pela escola no Carnaval de 2026, quando estará com seis meses de gestação. “O Carnaval sempre fez parte da minha história, e agora vou levar comigo mais um sonho se realizando. Vai ser inesquecível”, disse.

Leia Também:

Bruna Marquezine? Shawn Mendes é flagrado com morena misteriosa
Ex-ator da Globo gera polêmica ao comparar Bolsonaro a Jesus
Ana Castela rompe o silêncio após ataque de amiga a Virginia Fonseca

Nomes em debate: até Liz opinou

Também em entrevista, o casal comentou sobre possíveis nomes, lembrando que, na primeira gestação, acreditavam que teriam um menino.

“Na gravidez da Liz, a gente profetizava que seria o Lorenzo”, relembrou Léo.

Desta vez, a própria Liz entrou na brincadeira e sugeriu nomes: “Se for menina, será Helena. Se for menino, Simon". Apesar disso, Léo reforçou que nada está decidido:

“Sendo bem sincero, a gente ainda não pensou sobre nome de nenhum dos dois gêneros. Estamos conversando, mas nada definido. Deixa Deus conduzir".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leo Santana lore improta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x