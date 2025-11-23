É oficial! Léo e Lore revelam sexo do bebê em momento cheio de emoção

- Foto: Reprodução

Léo Santana e Lore Improta surpreenderam os fãs ao revelarem, neste domingo, 23, o sexo do segundo bebê do casal. A novidade aconteceu durante a gravação do seu novo DVD, “Léo Santana 20 Anos – DNA de GG”, na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio, em Salvador.

Pais da pequena Liz, de 4 anos, Léo e Lore dividiram com o público a emoção de que vão ter um menino. Durante a coletiva, o artista contou que sempre teve este desejo:

“Eu já falei: ‘Vida, se vier outra menina, me ajude’. A gente vai ter que trabalhar de novo para vir um guri, porque é um desejo meu também ter um casalzinho”, disse ele, em tom descontraído durante uma coletiva de imprensa recente.

Para tornar o momento ainda mais marcante, o Elevador Lacerda, um dos principais cartões-postais da cidade, foi iluminado de azul. A surpresa arrancou lágrimas do casal. “A gente sonhou muito com esse momento e viver isso aqui, na nossa terra, diante de tanta energia boa, foi mágico”, celebrou Lore.

Musa da Viradouro, Lore Improta já confirmou que desfilará pela escola no Carnaval de 2026, quando estará com seis meses de gestação. “O Carnaval sempre fez parte da minha história, e agora vou levar comigo mais um sonho se realizando. Vai ser inesquecível”, disse.

Nomes em debate: até Liz opinou

Também em entrevista, o casal comentou sobre possíveis nomes, lembrando que, na primeira gestação, acreditavam que teriam um menino.

“Na gravidez da Liz, a gente profetizava que seria o Lorenzo”, relembrou Léo.

Desta vez, a própria Liz entrou na brincadeira e sugeriu nomes: “Se for menina, será Helena. Se for menino, Simon". Apesar disso, Léo reforçou que nada está decidido:

“Sendo bem sincero, a gente ainda não pensou sobre nome de nenhum dos dois gêneros. Estamos conversando, mas nada definido. Deixa Deus conduzir".