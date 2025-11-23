Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
VIRALIZOU

Bruna Marquezine? Shawn Mendes é flagrado com morena misteriosa

Fotos de Shawn com a morena viralizaram nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/11/2025 - 13:58 h
Shawn e Bruna Marquezine se conheceram em 2017
Shawn e Bruna Marquezine se conheceram em 2017

O cantor canadense Shawn Mendes, que está passando uma temporada no Brasil, foi fotografado em uma cobertura no Rio de Janeiro acompanhado de uma mulher misteriosa.

As imagens viralizaram nas redes sociais e os fãs de Bruna Marquezine apontaram que a atriz pode ser a mulher que acompanhava o artista, sendo, inclusive, a dona do imóvel onde ele está hospedado.

Veja as imagens:

As imagens viralizaram nas redes sociais
Foto: Gossip do Dia

Shawn passou alguns dias em Salvador, onde foi hóspede de Ivete Sangalo, e também acompanhou a COP30 em Belém, no Pará. Depois, Shawn seguiu para São Paulo e assistiu ao show de Dua Lipa ao lado de Bruna Marquezine.

Shawn e Bruna Marquezine se conheceram em 2017, quando ele passou a seguir a atriz brasileira nas redes sociais. O cantor sempre curte as fotos publicadas pela artista e foi visto, recentemente, ao lado de Bruna curtindo o show de Dua Lipa em São Paulo.

