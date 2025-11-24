Menu
TUDO EM PAZ?

Larissa Manoela dá ultimato sobre relação com os pais

A atriz falou abertamente sobre a confusão envolvendo os genitores

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/11/2025 - 15:58 h
A atriz contou detalhes sobre o caso
A atriz contou detalhes sobre o caso -

Larissa Manoela abriu o coração e falou sobre sua relação atual com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias dos Santos. Em entrevista recente sobre o lançamento de seu novo filme, a atriz contou que não possui nenhum tipo de contato com os genitores.

“Eles não frequentam a minha casa, a gente não tem nenhum contato. Eu só queria que isso não fosse o ponto mais importante da entrevista, porque estou vivendo um momento lindo, de celebração, e esse filme foi um presente que eu recebi da vida”, disse ela a Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A artista ainda reforçou que hoje em dia ela é quem gerencia a própria carreira, ação que era feita pelos pais anteriormente. “Hoje em dia, tudo passa por mim, eu dou a palavra final em todas as decisões e também faço sugestões, porque além da minha carreira de atriz eu agora me envolvo nesse outro lado, mais corporativo. Eu sou o meu próprio negócio”, explicou.

Por fim, a famosa garantiu que seu desejo era evitar a repercussão em torno do caso. “Eu não quis que essa história vazasse, mas vazou. Tive que me posicionar na época para o público saber o meu lado da história, mas não contei nem 1% do que passei”, concluiu.

Relembre a confusão

Larissa Manoela rompeu sua relação com os pais em 2023, após ser proibida de ter acesso às próprias finanças. A artista, que tinha 22 anos de idade, entrou com um processo judicial e contou detalhes sobre a ação durante uma entrevista para o programa Fantástico, da TV Globo.

Na época, a morena revelou que não tinha acesso às contas bancárias, recebia um valor mensal estabelecido pelos pais e não tinha autonomia para decidir sobre seus bens ou carreira, sempre pedindo permissão a eles.

A atriz da Globo também chegou a abrir mão de um patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais, a fim de evitar outros conflitos e garantir estabilidade para os genitores.

“Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Essa ferida está cicatrizando. Eles jamais vão deixar de ser meus pais. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de que, no futuro, a gente possa ter uma relação, que é delicada, mas é a nossa história”, disse ela na época.

