SOLTOU O VERBO

Andressa Urach rebate críticas sobre namorado 13 anos mais novo

A influenciadora revelou que foi chamada de velha pelos internautas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/12/2025 - 21:03 h
Andressa Urcah asusmiu o namoro recentemente
Andressa Urcah asusmiu o namoro recentemente

Andressa Urach usou suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu dos internautas, após assumir o namoro com o empresário Flavio Giglioli, que é 13 anos mais novo que ela. A loira alegou que a idade não importa na relação, pois os dois se gostam de verdade.

“Tenho 38, ele tem 25, mas eu não me importo. Me chamaram de velha como se isso fosse um insulto. Neste Natal, eu sou a Mamãe Noel dele, e ele não está reclamando”, disse ele, que postou fotos sensuais vestida de Mamãe Noel.

“Já vivi críticas, julgamentos e fofocas. Nada do que eu faço passa despercebido. Hoje estou vivendo um relacionamento saudável e fazendo minhas escolhas com mais tranquilidade”, completou.

Urach ainda reforçou que os comentários ofensivos são fruto do machismo, pois as pessoas normalizam homens mais velhos com garotas novas, mas desprezam a situação contrária.

“Homem de 50 com menina de 20 é visto como normal. Mulher de 38 com homem de 25 vira ‘velha’. O problema não é a idade. A idade não diminui meu valor nem minha sensualidade. Hoje sou mais consciente, mais dona de mim e mais feliz do que já fui. Quem se incomoda, que lide”, concluiu.

