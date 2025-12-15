Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREJUÍZO

Ana Maria Braga perde alimentos e tem prejuízo após apagão

A apresentadora expôs o ocorrido em rede nacional

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/12/2025 - 20:39 h
A comunicadora fez um alerta sobre a falta de energia
A comunicadora fez um alerta sobre a falta de energia -

Ana Maria Braga sofreu um prejuízo com o apagão da cidade de São Paulo. A apresentadora usou o programa “Mais Você”, da TV Globo, para desabafar sobre o ocorrido nesta segunda-feira, 15, revelando que perdeu diversos alimentos por falta de refrigeração.

“Eu sofri isso lá na minha família. Pedro, Manu e Bento ficaram sem luz até ontem”, disse ela, informando que os filhos também sofreram com o ocorrido. Em seu relato, a comunicadora ainda afirmou que todos os alimentos da ceia de Natal foram jogados fora, pois estragaram com a falta de energia. “Perdemos tudo”, disparou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sem mulheres e bebidas: saiba como está a vida do "ex-mendigo" Givaldo
A mansão de João Gomes no Alphaville terá estilo de "casarão de sertão"; veja fotos
Zezé Di Camargo declara guerra ao SBT após evento com Lula

A famosa também aproveitou o espaço para reforçar os impactos do apagão na vida das pessoas. “As pessoas estão exaustas, porque a falta de luz muda a dinâmica de vida. Mas a conta vai chegar, não vai? No fim do mês, vai bater na porta e tem que pagar. E se não pagar, o cara corta mais rápido do que religa”, concluiu.

Vale lembrar que o apagão em São Paulo já dura cerca de seis dias consecutivos e cerca de 32 mil domicílios ficaram sem energia ao longo da semana, com prejuízos milionários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ana maria braga Apagão São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A comunicadora fez um alerta sobre a falta de energia
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A comunicadora fez um alerta sobre a falta de energia
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A comunicadora fez um alerta sobre a falta de energia
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

A comunicadora fez um alerta sobre a falta de energia
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x