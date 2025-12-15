Ana Maria Braga perde alimentos e tem prejuízo após apagão

A comunicadora fez um alerta sobre a falta de energia - Foto: Reprodução | TV Globo

Ana Maria Braga sofreu um prejuízo com o apagão da cidade de São Paulo. A apresentadora usou o programa “Mais Você”, da TV Globo, para desabafar sobre o ocorrido nesta segunda-feira, 15, revelando que perdeu diversos alimentos por falta de refrigeração.

“Eu sofri isso lá na minha família. Pedro, Manu e Bento ficaram sem luz até ontem”, disse ela, informando que os filhos também sofreram com o ocorrido. Em seu relato, a comunicadora ainda afirmou que todos os alimentos da ceia de Natal foram jogados fora, pois estragaram com a falta de energia. “Perdemos tudo”, disparou.

A famosa também aproveitou o espaço para reforçar os impactos do apagão na vida das pessoas. “As pessoas estão exaustas, porque a falta de luz muda a dinâmica de vida. Mas a conta vai chegar, não vai? No fim do mês, vai bater na porta e tem que pagar. E se não pagar, o cara corta mais rápido do que religa”, concluiu.

Vale lembrar que o apagão em São Paulo já dura cerca de seis dias consecutivos e cerca de 32 mil domicílios ficaram sem energia ao longo da semana, com prejuízos milionários.