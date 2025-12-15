Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
MENDIGO DO AMOR

Sem mulheres e bebidas: saiba como está a vida do "ex-mendigo" Givaldo

Em 2022, ele ficou famoso após relação sexual com mulher casada

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/12/2025 - 11:21 h
Conhecido com "mendigo do amor", Givaldo Alves está internado há mais de dois anos na Comunidade Terapêutica Vinde Vida, localizada na Ponte Alta, região do Gama, no Distrito Federal. O homem ficou conhecido em 2022, após ser espancado por um personal trainer por ter relações sexuais com a esposa dele.

Fora do holofote há mais de três anos, Givaldo revelou como está a sua vida desde então. Segundo ele, o período foi decisivo para superar traumas sobre a época em que vivia em situação de rua e relacionadas à exposição pública repentina.

No relato, Givaldo afirma que hoje é um homem diferente daquele que Brasil conheceu.

“Aquela bagagem suja de bebida, cigarro e mulheres, tudo isso ficou para trás, me tornei sozinho. Tudo o que ocorreu me trouxe medo, dor e traumas. Cheguei a perder a confiança nas pessoas e a não saber se existia um amanhã”, relatou em entrevista ao Metrópoles.

Segundo ele, a mudança começou quando ele decidiu se dar uma nova oportunidade e procurou a instituição. O local é voltado à recuperação, reintegração e especialização de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Leia Também:

Após fama, mendigo Givaldo Alves voltar a morar nas ruas
Diretor desmente ter convidado Givaldo Alves para 'A Fazenda'
Ex-morador de rua, Givaldo Alves ganha apartamento no RJ

“Fui espiritualmente liberto de um jugo pesado. Aqui tive a chance de ser uma nova pessoa, com novas experiências”, disse.

Além de estar em processo de recuperação, Givaldo atua no local ajudando outras pessoas acolhidas. Ele é responsável por receber e organizar doações de roupas.

Após a fama, Givaldo voltou para as ruas

Ao ficar famoso, Givaldo participou de podcasts, baladas luxuosas, festas VIP com o apoio de diversos influencers e empresários. No entanto, meses após o escândalo, ele voltou a morar na rua e afirmou que o dinheiro que supostamente havia ganhado era jogada de marketing.

“E aí Mendigo, cadê a grana?”, pergunta o rapaz na gravação. “O dinheiro é dos outros, pai. Diego, Maicon, só os ‘pica’. São muitos empresários…”, iniciou ele. Me fizeram andar um pouco… Foi bom ter essa consciência, porque eu nem sabia como ganhar dinheiro no Facebook. Eles me ensinaram!", acrescentou.

