Após fama, mendigo Givaldo Alves voltar a morar nas ruas

O morador de rua Givaldo Alves, que ficou conhecido no país inteiro como Mendigo de Planaltina, e famoso após ser flagrado tendo relações sexuais com uma mulher casada, em vídeo que viralizou nas redes sociais, voltou a moras nas ruas da cidade, que fica no Distrito Federal.

Segundo um vídeo que está circulando nas redes sociais, ele conta que o suposto dinheiro que ganhou quando explodiu para todo o Brasil era só uma "jogada de marketing".

“E aí Mendigo, cadê a grana?”, pergunta o rapaz na gravação. “O dinheiro é dos outros, pai. Diego, Maicon, só os ‘pica’. São muitos empresários…”, iniciou ele. Me fizeram andar um pouco… Foi bom ter essa consciência, porque eu nem sabia como ganhar dinheiro no Facebook. Eles me ensinaram!", acrescentou.

Após ficar famoso, Givaldo participou de podcasts, baladas luxuosas, festas VIP com o apoio de diversos influencers e empresários.

Em entrevista ao programa Superpop da Rede TV!, Sandra Fernandes, que estava acompanhada de seu marido, o mesmo que agrediu Givaldo Alves, revelou ter nojo de si própria. “Muitas vezes eu sinto nojo de mim, eu não consigo não sentir", disse ela, que revelou passar por um intenso tratamento psiquiátrico para tratar o seu transtorno bipolar afetivo.