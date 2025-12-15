Menu
ARQUITETURA

A mansão de João Gomes no Alphaville terá estilo de "casarão de sertão"; veja fotos

Cantor recusou arquitetura quadrada do projeto anterior

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/12/2025 - 9:32 h | Atualizada em 15/12/2025 - 10:15
Imagem ilustrativa da imagem A mansão de João Gomes no Alphaville terá estilo de "casarão de sertão"; veja fotos
-

O novo projeto da mansão de João Gomes ficou pronto, após ele recusar o anterior. No modelo antigo, a empresa de arquitetura havia sugerido uma casa moderna, quando o cantor desejava algo que remetesse ao sertão.

Ele e a esposa, Ary Mirelle, adquiriram dois lotes vizinhos que somam cerca de 600 metros quadrados, no Alphaville de Petrolina. No entanto, o terreno estava parado devido à dificuldade de encontrar o projeto ideal.

"As casas que eu achava bonitas eram as do sertão, aqueles casarões grandões, de alpendre, e ninguém queria fazer essas casas no condomínio de Alphaville. Só queriam fazer as casas quadradas. Ninguém estava sabendo fazer a casa do jeito que eu quero", disse na época, ao podcast Prosa Sertanejo.

Confira novo projeto

Imagem ilustrativa da imagem A mansão de João Gomes no Alphaville terá estilo de "casarão de sertão"; veja fotos
| Foto: Divulgação/@agamaarquitetura

Como era o projeto antigo?

  • Dois pavimentos;
  • ambientes integrados;
  • piscina elegante;
  • deck de madeira;
  • fachada imponente com aparência digna de revista especializada.
Imagem ilustrativa da imagem A mansão de João Gomes no Alphaville terá estilo de "casarão de sertão"; veja fotos
| Foto: Reprodução

x