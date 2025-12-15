ARQUITETURA
A mansão de João Gomes no Alphaville terá estilo de "casarão de sertão"; veja fotos
Cantor recusou arquitetura quadrada do projeto anterior
Por Luiza Nascimento
O novo projeto da mansão de João Gomes ficou pronto, após ele recusar o anterior. No modelo antigo, a empresa de arquitetura havia sugerido uma casa moderna, quando o cantor desejava algo que remetesse ao sertão.
Ele e a esposa, Ary Mirelle, adquiriram dois lotes vizinhos que somam cerca de 600 metros quadrados, no Alphaville de Petrolina. No entanto, o terreno estava parado devido à dificuldade de encontrar o projeto ideal.
"As casas que eu achava bonitas eram as do sertão, aqueles casarões grandões, de alpendre, e ninguém queria fazer essas casas no condomínio de Alphaville. Só queriam fazer as casas quadradas. Ninguém estava sabendo fazer a casa do jeito que eu quero", disse na época, ao podcast Prosa Sertanejo.
Confira novo projeto
Como era o projeto antigo?
- Dois pavimentos;
- ambientes integrados;
- piscina elegante;
- deck de madeira;
- fachada imponente com aparência digna de revista especializada.
