A mansão de João Gomes no Alphaville terá estilo de "casarão de sertão"; veja fotos

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O novo projeto da mansão de João Gomes ficou pronto, após ele recusar o anterior. No modelo antigo, a empresa de arquitetura havia sugerido uma casa moderna, quando o cantor desejava algo que remetesse ao sertão.

Ele e a esposa, Ary Mirelle, adquiriram dois lotes vizinhos que somam cerca de 600 metros quadrados, no Alphaville de Petrolina. No entanto, o terreno estava parado devido à dificuldade de encontrar o projeto ideal.

"As casas que eu achava bonitas eram as do sertão, aqueles casarões grandões, de alpendre, e ninguém queria fazer essas casas no condomínio de Alphaville. Só queriam fazer as casas quadradas. Ninguém estava sabendo fazer a casa do jeito que eu quero", disse na época, ao podcast Prosa Sertanejo.

Confira novo projeto

| Foto: Divulgação/@agamaarquitetura

Como era o projeto antigo?

Dois pavimentos;

ambientes integrados;

piscina elegante;

deck de madeira;

fachada imponente com aparência digna de revista especializada.