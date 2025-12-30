Menu
DEU RUIM!

Roberto Carlos interrompe show e tem atitude inesperada com fotógrafos

O cantor surpreendeu o público com a atitude

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/12/2025 - 21:01 h
O artista perdeu a paciência
O artista perdeu a paciência

Roberto Carlos interrompeu uma apresentação em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nesta semana. O cantor não escondeu seu descontentamento e reclamou com os fotógrafos que estavam posicionados na frente do palco.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o artista visivelmente incomodado, alegando que os profissionais estavam atrapalhando a visão das pessoas que estavam sentadas na primeira fileira.

O famoso ainda profere palavras como “abaixa” e “sai da frente”, sem esconder sua irritação com o ocorrido. Na web, diversos internautas elegeram que este tipo de comportamento de Roberto tem sido comum durante algumas apresentações.

Vale lembrar que Roberto Carlos se apresentou recentemente em Salvador, capital da Bahia. Ele fez parte da programação especial de Natal da cidade e subiu ao palco no dia 26 de dezembro, arrastando uma multidão de fãs.

