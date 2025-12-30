Roberto Carlos interrompe show e tem atitude inesperada com fotógrafos

O artista perdeu a paciência - Foto: Reprodução | TV Globo

Roberto Carlos interrompeu uma apresentação em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nesta semana. O cantor não escondeu seu descontentamento e reclamou com os fotógrafos que estavam posicionados na frente do palco.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o artista visivelmente incomodado, alegando que os profissionais estavam atrapalhando a visão das pessoas que estavam sentadas na primeira fileira.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O famoso ainda profere palavras como “abaixa” e “sai da frente”, sem esconder sua irritação com o ocorrido. Na web, diversos internautas elegeram que este tipo de comportamento de Roberto tem sido comum durante algumas apresentações.

Leitura labial do Rei Roberto Carlos “brigando” com os fotógrafos em seu show em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/k7MikDJ3rE — VELLOSO (@vellosogg) December 30, 2025

Vale lembrar que Roberto Carlos se apresentou recentemente em Salvador, capital da Bahia. Ele fez parte da programação especial de Natal da cidade e subiu ao palco no dia 26 de dezembro, arrastando uma multidão de fãs.