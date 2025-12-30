Após 20 anos de carreira, Léo Santana toma decisão radical para 2026

Anúncio foi feito por Léo Santana recentemente - Foto: Manu Scarpa | Divulgação

O cantor Léo Santana, que celebrou 20 anos de carreira em 2025, anunciou que vai se afastar dos palcos por um tempo após o período de Carnaval e férias em 2026. O artista revelou a pausa no último sábado, 27, durante coletiva de imprensa, pouco antes de sua apresentação no primeiro dia do Festival Virada Salvador 2026, que aconteceu na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Léo contou que a decisão está diretamente ligada à chegada do segundo filho. O cantor explicou ainda que pediu à equipe para bloquear a agenda nesse período com o objetivo de acompanhar de perto o nascimento de Lorenzo, previsto para o fim de maio ou início de junho, e dedicar mais tempo à família.

"Vou acompanhar minha esposa onde puder e der. Graças a Deus, hoje a gente tem essa estrutura, essa rede de apoio, de poder flexibilizar a agenda e priorizar de fato o que tem que ser priorizado", destacou o cantor, que seguirá cumprindo os compromissos previstos até o Carnaval.

Léo Santana e a dançarina Lore Improta já são pais de Liz Improta Santana, de 4 anos.