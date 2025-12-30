Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUTIU

Após 20 anos de carreira, Léo Santana toma decisão radical para 2026

Anúncio foi feito por Léo Santana recentemente

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/12/2025 - 12:24 h
Anúncio foi feito por Léo Santana recentemente
Anúncio foi feito por Léo Santana recentemente -

O cantor Léo Santana, que celebrou 20 anos de carreira em 2025, anunciou que vai se afastar dos palcos por um tempo após o período de Carnaval e férias em 2026. O artista revelou a pausa no último sábado, 27, durante coletiva de imprensa, pouco antes de sua apresentação no primeiro dia do Festival Virada Salvador 2026, que aconteceu na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Léo contou que a decisão está diretamente ligada à chegada do segundo filho. O cantor explicou ainda que pediu à equipe para bloquear a agenda nesse período com o objetivo de acompanhar de perto o nascimento de Lorenzo, previsto para o fim de maio ou início de junho, e dedicar mais tempo à família.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"Faz o L e não confundam": fala de Léo Santana vira polêmica na web
Lore Improta mostra ciúme de Léo Santana com Liz: "Bonita demais"
Léo Santana e Safadão: confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador

"Vou acompanhar minha esposa onde puder e der. Graças a Deus, hoje a gente tem essa estrutura, essa rede de apoio, de poder flexibilizar a agenda e priorizar de fato o que tem que ser priorizado", destacou o cantor, que seguirá cumprindo os compromissos previstos até o Carnaval.

Léo Santana e a dançarina Lore Improta já são pais de Liz Improta Santana, de 4 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leo Santana lore improta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anúncio foi feito por Léo Santana recentemente
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Anúncio foi feito por Léo Santana recentemente
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Anúncio foi feito por Léo Santana recentemente
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Anúncio foi feito por Léo Santana recentemente
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x