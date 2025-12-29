Beyoncé se torna oficialmente bilionária e consolida império musical

Beyoncé se tornou oficialmente bilionária em 2025 - Foto: Reprodução | Instagram

\A cantora Beyoncé se tornou oficialmente bilionária em 2025, segundo a Forbes, consolidando um império musical construído a partir de turnês de grande porte, controle criativo e múltiplas frentes de negócio. O desempenho financeiro do ano a coloca ainda entre as musicistas mais bem pagas do mundo.



De acordo com a publicação, Beyoncé teria faturado US$ 148 milhões em 2025 (sem considerar impostos), somando receitas de turnês, rendimentos de catálogo e contratos de patrocínio.

Com o marco, ela passa a integrar um grupo restrito de artistas bilionários da indústria musical, ao lado do marido Jay-Z, além de Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna.

O resultado é impulsionado, sobretudo, pelo sucesso das turnês recentes. Em 2023, a Renaissance Tour arrecadou quase US$ 600 milhões. Já em 2025, a turnê baseada no álbum Cowboy Carter liderou o ranking mundial de faturamento, com mais de US$ 400 milhões em ingressos e cerca de US$ 50 milhões em vendas de produtos, segundo estimativas da Forbes.



Outro pilar do crescimento é a estrutura própria de produção. Beyoncé é dona da Parkwood Entertainment, fundada em 2010, que “gerencia sua carreira e produz toda a sua música, documentários e shows, arcando com a maior parte dos custos de produção para ficar com uma fatia maior dos lucros”, conforme destaca a revista.

A diversificação artística também ampliou as receitas. A cantora recebeu US$ 50 milhões para se apresentar no intervalo do jogo especial de Natal da NFL, exibido pela Netflix. No audiovisual, ela ainda faturou cerca de US$ 60 milhões com o documentário Homecoming (2019).

Já o filme-concerto da Renaissance World Tour, distribuído pela rede de cinemas AMC, alcançou US$ 44 milhões em bilheteria mundial, dos quais a artista teria ficado com aproximadamente metade.

Apesar de investimentos em moda, beleza e bebidas, a Forbes aponta que a música segue como a principal fonte da fortuna bilionária de Beyoncé.