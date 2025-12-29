Menu
MÚSICA
MÚSICA

Cantor Lazinho é afastado do Olodum durante agenda de verão 2026

Decisão foi anunciada por meio das redes sociais do grupo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/12/2025 - 13:52 h
Lazinho, vocalista do Olodum
Lazinho, vocalista do Olodum

O cantor Lazinho, do Olodum, foi afastado da banda para os eventos do verão de 2026. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 29, por meio das redes sociais do grupo. O afastamento ocorre por recomendação médica, em razão de cuidados com a saúde do músico.

“O cantor Lazinho está afastado temporariamente das atividades do Olodum durante o Verão 2026, por orientação médica. A decisão foi tomada como medida de cuidado com a saúde do artista”, diz o comunicado.

“O afastamento tem caráter temporário e não altera os planos do grupo. O Olodum lamenta a ausência do cantor neste período e reafirma o apoio ao artista”, continuou.

Mesmo sem detalhar o motivo exato do afastamento, o grupo informou que o vocalista retornará às atividades assim que receber liberação médica. Os shows seguem confirmados.

O Olodum irá se apresentar no Festival da Virada, que acontece na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, e mantém uma agenda cheia de ensaios para o verão de Salvador.

Veja comunicado oficial:

Tags:

Lazinho Olodum

Ver todas

