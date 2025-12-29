Simone Mendes expõe decisão de Simaria para 2026 e nega volta da dupla

Simone Mendes - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Atração do segundo dia do Festival Virada Salvador, neste domingo, 28, Simone Mendes voltou a falar da relação com a irmã, Simaria, e da possibilidade de retorno da dupla.

Em coletiva de imprensa, a artista comentou sobre os projetos da irmã. "Bom, eu sou muito apaixonada por tudo que vivi com a minha irmã. Foram anos de carreira feita. E a minha irmã está preparando para voltar agora em 2026, né? Com a história dela, com a carreira dela. Eu acho que é bom ela viver essa experiência de fazer o trabalho dela", disse.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Simone garantiu que não tem planos da dupla voltar: "Voltar, eu não penso em voltar. Sabe? Estou muito feliz da forma como estou. Eu sou grata, não deixa de ser grata a tudo que a gente viveu, mas eu pretendo continuar com a minha vida aqui cantando, fazendo a minha música, da forma que eu quero".

Simone fala em liberdade

Ainda na conversa com jornalistas, antes da apresentação que ocorreu na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, a artista comentou sobre liberdade de escolher seu repertório e estilo.

Simone Mendes | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

"É muito bom você decidir o que você quer cantar, o que você quer fazer, o quanto show você quer fazer, se quer ir para a estrada, se quer descansar", falou.

Ela acrescentou: "E quando você tem uma parceria, não é não é bem assim, né? Você precisa estar em conjunto, né? Decidir sempre em dupla, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se quer gravar, o que não quer gravar. E quando você está num momento como esse meu de poder ter a minha história, a minha carreira, é muito bom, né? Mas eu não descarto de poder fazer um projeto. Como eu falei, eu amo tudo o que a gente viveu".