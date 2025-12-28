Edson Gomes rebate boatos de fim de carreira e celebra conquista

Edson Gomes - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Edson Gomes foi o responsável por abrir o segundo dia do Festival Virada Salvador, neste domingo, 28, e fez questão de rebater os boatos em torno da sua carreira e saúde.

Durante coletiva de imprensa, após apresentação marcante no festival, o cantor disse que as invenções em torno de um possível fim da sua carreira "são dos inimigos". "A gente está crescendo e contamos com inimigos invisíveis", declarou o ícone do reggae.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O cantor baiano, que se apresentou pela primeira vez no Festival Virada Salvador, ainda detonou os críticos: "São pessoas que não querem que a gente faça o que a gente faz, então estão me matando aos poucos. Clinicamente estou bem pra caramba. Eu vou continuar cantando essa música de consciência e resistência", desabafou.

Mostrando que não guarda qualquer rancor, Edson Gomes ainda ironizou e mandou um recado: "Abraço para quem quer que eu termine a minha carreira".

Edson Gomes comemora participação em festa

Ainda na entrevista, o artista agradeceu ao convite para participar no festival que acontece anualmente no período do Réveillon, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

"A minha música leva algo para edificação do ser. As outras fazem só as pessoas dançarem ou incentivam a violência. Então é normal que eu esteja nessas grades. E quando estou numa grade enorme, como essa, de grande visibilidade, é uma vitória para o reggae e para mim", disse.

Além do dono do hit Malandrinha, Claudia Leitte, Simone Mendes e Tony Salles se apresentam no festival neste domingo.