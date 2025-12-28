Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FESTIVAL VIRADA

Edson Gomes rebate boatos de fim de carreira e celebra conquista

Cantor comemorou entrada para a grade do Festival Virada Salvador

Luiz Almeida e Isabelle Santana

Por Luiz Almeida e Isabelle Santana

28/12/2025 - 21:31 h | Atualizada em 28/12/2025 - 21:41
Edson Gomes
Edson Gomes -

Edson Gomes foi o responsável por abrir o segundo dia do Festival Virada Salvador, neste domingo, 28, e fez questão de rebater os boatos em torno da sua carreira e saúde.

Durante coletiva de imprensa, após apresentação marcante no festival, o cantor disse que as invenções em torno de um possível fim da sua carreira "são dos inimigos". "A gente está crescendo e contamos com inimigos invisíveis", declarou o ícone do reggae.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O cantor baiano, que se apresentou pela primeira vez no Festival Virada Salvador, ainda detonou os críticos: "São pessoas que não querem que a gente faça o que a gente faz, então estão me matando aos poucos. Clinicamente estou bem pra caramba. Eu vou continuar cantando essa música de consciência e resistência", desabafou.

Leia Também:

Festival Virada: cantores astros do TikTok ganham mais que estrelas do Axé
Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador
Polícia Civil monta operação especial para o Festival Virada Salvador

Mostrando que não guarda qualquer rancor, Edson Gomes ainda ironizou e mandou um recado: "Abraço para quem quer que eu termine a minha carreira".

Edson Gomes comemora participação em festa

Ainda na entrevista, o artista agradeceu ao convite para participar no festival que acontece anualmente no período do Réveillon, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Imagem ilustrativa da imagem Edson Gomes rebate boatos de fim de carreira e celebra conquista
| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

"A minha música leva algo para edificação do ser. As outras fazem só as pessoas dançarem ou incentivam a violência. Então é normal que eu esteja nessas grades. E quando estou numa grade enorme, como essa, de grande visibilidade, é uma vitória para o reggae e para mim", disse.

Além do dono do hit Malandrinha, Claudia Leitte, Simone Mendes e Tony Salles se apresentam no festival neste domingo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edson Gomes
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

Edson Gomes
Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Edson Gomes
Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Edson Gomes
Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x