"ENGANAÇÃO"

Com cachê de R$ 1 milhão, sertanejo é criticado por uso de playback

Cantor foi a atração principal do show onde recebeu as críticas

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/01/2026 - 17:42 h
Zezé Di Camargo
Zezé Di Camargo -

O cantor Zezé Di Camargo, atração principal do show da virada na cidade de Marabá, a quinta maior do Pará, foi acusado pelo público de supostamente dublar músicas antigas do próprio repertório.

Relatos indicam que a voz reproduzida no show parecia ser pré-gravada, o que fez muitos classificarem a apresentação como “enganação” e “farsa”, tanto nas arquibancadas quanto nas redes sociais. A insatisfação aumenta ainda mais quando se observa o cachê do sertanejo, avaliado em R$ 1 milhão.

A polêmica repercutiu ainda mais quando a transmissão oficial do show foi retirada do ar pela Prefeitura antes do fim da primeira música. Nos comentários da live, internautas afirmaram que a dublagem ficava ainda mais evidente na versão digital.

O evento contou com a presença de cerca de 10 mil pessoas, número menor do que o esperado pela Prefeitura de Marabá, que apostou em Zezé Di Camargo como principal atração da virada.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Portal Carajás Notícias (@carajas.noticias)

dublagem Marabá polêmica sertanejo Show da Virada Zezé Di Camargo

x