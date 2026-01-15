Menu
WAGNER MOURA INDICADO?

Oscar 2026: saiba quando serão anunciados os indicados à premiação

Campanha brasileira ganha força após vitórias no Globo de Ouro

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/01/2026 - 13:18 h
O Agente Secreto possui grandes chances de ser indicado
Após a dupla vitória de O Agente Secreto e de Wagner Moura no Globo de Ouro, na noite de domingo, 11, as expectativas para o Oscar 2026 se intensificaram. As conquistas impulsionam a campanha brasileira para a principal premiação do cinema mundial, cuja cerimônia está marcada para 15 de março.

A lista completa de indicados da 98ª edição do Oscar será divulgada no dia 22 de janeiro, às 10h30. O anúncio poderá ser acompanhado pelas redes sociais da premiação, incluindo o canal oficial no YouTube. Antes disso, a votação para definição dos indicados ocorre entre os dias 12 e 16 de janeiro.

O Brasil já superou uma etapa importante do processo. Em 16 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de pré-indicados, conhecida como “shortlist”, que contempla apenas parte das categorias.

O filme brasileiro aparece entre os 15 semifinalistas de Melhor Filme Internacional e, segundo previsões da mídia especializada, deve figurar entre os cinco indicados finais.

Além disso, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho também integra a pré-lista da categoria de Melhor Escalação de Elenco, novidade desta edição. O país ainda marca presença entre os semifinalistas de Melhor Documentário, com Apocalipse nos Trópicos, e de Melhor Curta-Metragem, com Amarela, ampliando a participação brasileira na disputa.

A reta final da temporada segue com o tradicional almoço dos indicados, em 10 de fevereiro, e com a votação para escolha dos vencedores, que acontece entre 26 de fevereiro e 5 de março. O desfecho ocorre em 15 de março, quando a cerimônia do Oscar 2026 revelará os vencedores do ano.

Datas importantes do Oscar 2026

  • 12 a 16 de janeiro: Período de votação para eleger os indicados
  • 22 de janeiro: Anúncio oficial dos indicados
  • 10 de fevereiro: Almoço dos indicados
  • 26 de fevereiro a 5 de março: Votação para eleger os vencedores
  • 15 de março: Cerimônia do Oscar 2026

Pré-indicados ao Oscar 2026

Melhor Filme Internacional

  • Belén - Uma História de Injustiça (Argentina)
  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • O Som da Queda (Alemanha)
  • Homebound (India)
  • The President’s Cake (Iraque)
  • Kokuho - O Mestre Kabuki (Japão)
  • Tudo que Resta de Você (Jordânia)
  • Valor Sentimental (Noruega)
  • Palestina 36 (Palestina)
  • No Other Choice (Coreia do Sul)
  • Sirât (Espanha)
  • Na Linha da Frente (Suíça)
  • A Garota Canhota (Taiwan)
  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Documentário

  • Alabama: Presos do Sistema
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Coexistence, My Ass!
  • Embaixo da Luz de Neon
  • Cover-Up
  • Rompendo Rochas
  • Folktales
  • Holding Liat
  • Mr. Nobody against Putin
  • Mistress Dispeller
  • My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
  • A Vizinha Perfeita
  • Seeds
  • 2000 Meters to Andriivka
  • Yanuni

Melhor Documentário em Curta-Metragem

  • Quartos Vazios
  • All the Walls Came Down
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Bad Hostage
  • Cashing Out
  • Chasing Time
  • Children No More: “Were and Are Gone”
  • Classroom 4
  • O Diabo Não Tem Descanso
  • Heartbeat
  • Last Days on Lake Trinity
  • On Healing Land, Birds Perch
  • Perfectly a Strangeness
  • Rovina’s Choice
  • We Were the Scenery

Melhor Cabelo e Maquiagem

  • The Alto Knights: Máfia e Poder
  • Frankenstein
  • Kokuho - O Mestre Kabuki
  • Marty Supreme
  • Nuremberg
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Coração de Lutador
  • A Meia-Irmã Feia
  • Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Sonora Original

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • Bugonia
  • Capitão América: Admirável Mundo Novo
  • Diane Warren: Relentless
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Hedda
  • Casa de Dinamite
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Nuremberg
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sirât
  • Sonhos de Trem
  • Tron: Ares
  • Truth and Treason
  • Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
  • Wicked: Parte 2

Melhor Canção Original

  • As Alive As You Need Me To Be, de Tron: Ares
  • Dear Me, de Diane Warren: Relentless
  • Dream As One, de Avatar: Fogo e Cinzas
  • Drive, de F1
  • Dying To Live, de Billy Idol Should Be Dead
  • The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2
  • Golden, de Guerreiras do K-Pop
  • Highest 2 Lowest, de Céus e Infernos
  • I Lied To You, de Pecadores
  • Last Time (I Seen The Sun), de Pecadores
  • No Place Like Home, de Wicked: Parte 2
  • Our Love, de The Ballad of Wallis Island
  • Salt Then Sour Then Sweet, de Embaixo da Luz de Neon
  • Sweet Dreams Of Joy, de Viva Verdi!
  • Train Dreams, de Sonhos de Trem

Melhor Animação em Curta-Metragem

  • Autokar
  • Butterfly
  • Cardboard
  • Éiru
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Hurikán
  • I Died in Irpin
  • The Night Boots
  • Playing God
  • The Quinta’s Ghost
  • Retirement Plan
  • The Shyness of Trees
  • Snow Bear
  • The Three Sisters

Melhor Curta-Metragem Live-Action

  • Ado
  • Amarela
  • Beyond Silence
  • The Boy with White Skin
  • Butcher’s Stain
  • Butterfly on a Wheel
  • Dad’s Not Home
  • Extremist
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Pantyhose
  • The Pearl Comb
  • Rock, Paper, Scissors
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Melhor Som

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1
  • Frankenstein
  • Missão: Impossível - O Acerto Final
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sirât
  • Springsteen: Salve-me do Desconhecido
  • Superman
  • Wicked: Parte 2

Melhores Efeitos Visuais

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • The Electric State
  • F1
  • Frankenstein
  • Jurassic World: Recomeço
  • O Ônibus Perdido
  • Pecadores
  • Superman
  • Tron: Ares
  • Wicked: Parte 2

Melhor Fotografia

  • Balada de um Jogador
  • Bugonia
  • Morra, Amor
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sirât
  • Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
  • O Som da Queda
  • Sonhos de Trem
  • Wicked: Parte 2

Melhor Escalação de Elenco

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sirât
  • A Hora do Mal
  • Wicked: Parte 2

