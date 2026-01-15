Oscar 2026: saiba quando serão anunciados os indicados à premiação

O Agente Secreto possui grandes chances de ser indicado - Foto: Divulgação

Após a dupla vitória de O Agente Secreto e de Wagner Moura no Globo de Ouro, na noite de domingo, 11, as expectativas para o Oscar 2026 se intensificaram. As conquistas impulsionam a campanha brasileira para a principal premiação do cinema mundial, cuja cerimônia está marcada para 15 de março.

A lista completa de indicados da 98ª edição do Oscar será divulgada no dia 22 de janeiro, às 10h30. O anúncio poderá ser acompanhado pelas redes sociais da premiação, incluindo o canal oficial no YouTube. Antes disso, a votação para definição dos indicados ocorre entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Brasil já superou uma etapa importante do processo. Em 16 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de pré-indicados, conhecida como “shortlist”, que contempla apenas parte das categorias.

O filme brasileiro aparece entre os 15 semifinalistas de Melhor Filme Internacional e, segundo previsões da mídia especializada, deve figurar entre os cinco indicados finais.



Além disso, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho também integra a pré-lista da categoria de Melhor Escalação de Elenco, novidade desta edição. O país ainda marca presença entre os semifinalistas de Melhor Documentário, com Apocalipse nos Trópicos, e de Melhor Curta-Metragem, com Amarela, ampliando a participação brasileira na disputa.

A reta final da temporada segue com o tradicional almoço dos indicados, em 10 de fevereiro, e com a votação para escolha dos vencedores, que acontece entre 26 de fevereiro e 5 de março. O desfecho ocorre em 15 de março, quando a cerimônia do Oscar 2026 revelará os vencedores do ano.

Datas importantes do Oscar 2026

12 a 16 de janeiro: Período de votação para eleger os indicados

Período de votação para eleger os indicados 22 de janeiro: Anúncio oficial dos indicados

Anúncio oficial dos indicados 10 de fevereiro: Almoço dos indicados

Almoço dos indicados 26 de fevereiro a 5 de março: Votação para eleger os vencedores

Votação para eleger os vencedores 15 de março: Cerimônia do Oscar 2026

Pré-indicados ao Oscar 2026

Melhor Filme Internacional

Belén - Uma História de Injustiça (Argentina)

O Agente Secreto (Brasil)

Foi Apenas um Acidente (França)

O Som da Queda (Alemanha)

Homebound (India)

The President’s Cake (Iraque)

Kokuho - O Mestre Kabuki (Japão)

Tudo que Resta de Você (Jordânia)

Valor Sentimental (Noruega)

Palestina 36 (Palestina)

No Other Choice (Coreia do Sul)

Sirât (Espanha)

Na Linha da Frente (Suíça)

A Garota Canhota (Taiwan)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Documentário

Alabama: Presos do Sistema

Apocalipse nos Trópicos

Coexistence, My Ass!

Embaixo da Luz de Neon

Cover-Up

Rompendo Rochas

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

A Vizinha Perfeita

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Quartos Vazios

All the Walls Came Down

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Bad Hostage

Cashing Out

Chasing Time

Children No More: “Were and Are Gone”

Classroom 4

O Diabo Não Tem Descanso

Heartbeat

Last Days on Lake Trinity

On Healing Land, Birds Perch

Perfectly a Strangeness

Rovina’s Choice

We Were the Scenery

Melhor Cabelo e Maquiagem

The Alto Knights: Máfia e Poder

Frankenstein

Kokuho - O Mestre Kabuki

Marty Supreme

Nuremberg

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Coração de Lutador

A Meia-Irmã Feia

Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Sonora Original

Avatar: Fogo e Cinzas

Bugonia

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Diane Warren: Relentless

F1

Frankenstein

Hamnet

Hedda

Casa de Dinamite

Jay Kelly

Marty Supreme

Nuremberg

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

Sonhos de Trem

Tron: Ares

Truth and Treason

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out

Wicked: Parte 2

Melhor Canção Original

As Alive As You Need Me To Be, de Tron: Ares

Dear Me, de Diane Warren: Relentless

Dream As One, de Avatar: Fogo e Cinzas

Drive, de F1

Dying To Live, de Billy Idol Should Be Dead

The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2

Golden, de Guerreiras do K-Pop

Highest 2 Lowest, de Céus e Infernos

I Lied To You, de Pecadores

Last Time (I Seen The Sun), de Pecadores

No Place Like Home, de Wicked: Parte 2

Our Love, de The Ballad of Wallis Island

Salt Then Sour Then Sweet, de Embaixo da Luz de Neon

Sweet Dreams Of Joy, de Viva Verdi!

Train Dreams, de Sonhos de Trem

Melhor Animação em Curta-Metragem

Autokar

Butterfly

Cardboard

Éiru

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Hurikán

I Died in Irpin

The Night Boots

Playing God

The Quinta’s Ghost

Retirement Plan

The Shyness of Trees

Snow Bear

The Three Sisters

Melhor Curta-Metragem Live-Action

Ado

Amarela

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Melhor Som

Avatar: Fogo e Cinzas

F1

Frankenstein

Missão: Impossível - O Acerto Final

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Superman

Wicked: Parte 2

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas

The Electric State

F1

Frankenstein

Jurassic World: Recomeço

O Ônibus Perdido

Pecadores

Superman

Tron: Ares

Wicked: Parte 2

Melhor Fotografia

Balada de um Jogador

Bugonia

Morra, Amor

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores

Sirât

Song Sung Blue: Um Sonho a Dois

O Som da Queda

Sonhos de Trem

Wicked: Parte 2

Melhor Escalação de Elenco