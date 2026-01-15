WAGNER MOURA INDICADO?
Oscar 2026: saiba quando serão anunciados os indicados à premiação
Campanha brasileira ganha força após vitórias no Globo de Ouro
Por Beatriz Santos
Após a dupla vitória de O Agente Secreto e de Wagner Moura no Globo de Ouro, na noite de domingo, 11, as expectativas para o Oscar 2026 se intensificaram. As conquistas impulsionam a campanha brasileira para a principal premiação do cinema mundial, cuja cerimônia está marcada para 15 de março.
A lista completa de indicados da 98ª edição do Oscar será divulgada no dia 22 de janeiro, às 10h30. O anúncio poderá ser acompanhado pelas redes sociais da premiação, incluindo o canal oficial no YouTube. Antes disso, a votação para definição dos indicados ocorre entre os dias 12 e 16 de janeiro.
O Brasil já superou uma etapa importante do processo. Em 16 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de pré-indicados, conhecida como “shortlist”, que contempla apenas parte das categorias.
O filme brasileiro aparece entre os 15 semifinalistas de Melhor Filme Internacional e, segundo previsões da mídia especializada, deve figurar entre os cinco indicados finais.
Além disso, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho também integra a pré-lista da categoria de Melhor Escalação de Elenco, novidade desta edição. O país ainda marca presença entre os semifinalistas de Melhor Documentário, com Apocalipse nos Trópicos, e de Melhor Curta-Metragem, com Amarela, ampliando a participação brasileira na disputa.
A reta final da temporada segue com o tradicional almoço dos indicados, em 10 de fevereiro, e com a votação para escolha dos vencedores, que acontece entre 26 de fevereiro e 5 de março. O desfecho ocorre em 15 de março, quando a cerimônia do Oscar 2026 revelará os vencedores do ano.
Datas importantes do Oscar 2026
- 12 a 16 de janeiro: Período de votação para eleger os indicados
- 22 de janeiro: Anúncio oficial dos indicados
- 10 de fevereiro: Almoço dos indicados
- 26 de fevereiro a 5 de março: Votação para eleger os vencedores
- 15 de março: Cerimônia do Oscar 2026
Pré-indicados ao Oscar 2026
Melhor Filme Internacional
- Belén - Uma História de Injustiça (Argentina)
- O Agente Secreto (Brasil)
- Foi Apenas um Acidente (França)
- O Som da Queda (Alemanha)
- Homebound (India)
- The President’s Cake (Iraque)
- Kokuho - O Mestre Kabuki (Japão)
- Tudo que Resta de Você (Jordânia)
- Valor Sentimental (Noruega)
- Palestina 36 (Palestina)
- No Other Choice (Coreia do Sul)
- Sirât (Espanha)
- Na Linha da Frente (Suíça)
- A Garota Canhota (Taiwan)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Documentário
- Alabama: Presos do Sistema
- Apocalipse nos Trópicos
- Coexistence, My Ass!
- Embaixo da Luz de Neon
- Cover-Up
- Rompendo Rochas
- Folktales
- Holding Liat
- Mr. Nobody against Putin
- Mistress Dispeller
- My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
- A Vizinha Perfeita
- Seeds
- 2000 Meters to Andriivka
- Yanuni
Melhor Documentário em Curta-Metragem
- Quartos Vazios
- All the Walls Came Down
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Bad Hostage
- Cashing Out
- Chasing Time
- Children No More: “Were and Are Gone”
- Classroom 4
- O Diabo Não Tem Descanso
- Heartbeat
- Last Days on Lake Trinity
- On Healing Land, Birds Perch
- Perfectly a Strangeness
- Rovina’s Choice
- We Were the Scenery
Melhor Cabelo e Maquiagem
- The Alto Knights: Máfia e Poder
- Frankenstein
- Kokuho - O Mestre Kabuki
- Marty Supreme
- Nuremberg
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Coração de Lutador
- A Meia-Irmã Feia
- Wicked: Parte 2
Melhor Trilha Sonora Original
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Bugonia
- Capitão América: Admirável Mundo Novo
- Diane Warren: Relentless
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Hedda
- Casa de Dinamite
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Nuremberg
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sirât
- Sonhos de Trem
- Tron: Ares
- Truth and Treason
- Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
- Wicked: Parte 2
Melhor Canção Original
- As Alive As You Need Me To Be, de Tron: Ares
- Dear Me, de Diane Warren: Relentless
- Dream As One, de Avatar: Fogo e Cinzas
- Drive, de F1
- Dying To Live, de Billy Idol Should Be Dead
- The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2
- Golden, de Guerreiras do K-Pop
- Highest 2 Lowest, de Céus e Infernos
- I Lied To You, de Pecadores
- Last Time (I Seen The Sun), de Pecadores
- No Place Like Home, de Wicked: Parte 2
- Our Love, de The Ballad of Wallis Island
- Salt Then Sour Then Sweet, de Embaixo da Luz de Neon
- Sweet Dreams Of Joy, de Viva Verdi!
- Train Dreams, de Sonhos de Trem
Melhor Animação em Curta-Metragem
- Autokar
- Butterfly
- Cardboard
- Éiru
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Hurikán
- I Died in Irpin
- The Night Boots
- Playing God
- The Quinta’s Ghost
- Retirement Plan
- The Shyness of Trees
- Snow Bear
- The Three Sisters
Melhor Curta-Metragem Live-Action
- Ado
- Amarela
- Beyond Silence
- The Boy with White Skin
- Butcher’s Stain
- Butterfly on a Wheel
- Dad’s Not Home
- Extremist
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Pantyhose
- The Pearl Comb
- Rock, Paper, Scissors
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Melhor Som
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Frankenstein
- Missão: Impossível - O Acerto Final
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sirât
- Springsteen: Salve-me do Desconhecido
- Superman
- Wicked: Parte 2
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- The Electric State
- F1
- Frankenstein
- Jurassic World: Recomeço
- O Ônibus Perdido
- Pecadores
- Superman
- Tron: Ares
- Wicked: Parte 2
Melhor Fotografia
- Balada de um Jogador
- Bugonia
- Morra, Amor
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sirât
- Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
- O Som da Queda
- Sonhos de Trem
- Wicked: Parte 2
Melhor Escalação de Elenco
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sirât
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
