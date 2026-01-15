A série de romance na Netflix que arrebata corações e está no TOP 10

Série conta com três fases no total e ganhou força após a chegada da primeira temporada ao catálogo - Foto: Divulgação

A série turca Para Sempre no Meu Coração vem conquistando os assinantes da Netflix e já aparece entre as produções mais assistidas do momento. Atualmente, a novela ocupa a oitava posição no TOP 10 da plataforma, impulsionada pela popularidade do romance dramático e das reviravoltas familiares que marcam a trama.

Lançada em 2017, a produção conta com três fases no total e ganhou força após a chegada da primeira temporada ao catálogo. O sucesso fez crescer a expectativa dos fãs sobre a continuação, e muitos passaram a questionar se a 2ª temporada será disponibilizada.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do desempenho positivo, a Netflix ainda não confirmou se a série completa chegará à plataforma, embora as chances sejam consideradas altas.



A história acompanha Süreyya (Asli Enver), uma jovem cantora que se apaixona por Faruk Boran (Özcan Deniz), herdeiro de uma das famílias mais tradicionais e poderosas da Turquia.

Após o casamento, Süreyya passa a conviver com uma realidade completamente diferente, ao entrar em um clã rígido, cercado por segredos e disputas internas.

O núcleo familiar é marcado pela influência da matriarca Esma Boran (Ipek Bilgin), que resiste a mudanças e mantém forte controle sobre as tradições do grupo. Entre intrigas, conflitos e disputas por poder, a protagonista tenta se adaptar ao mundo dos ricos sem perder sua identidade, em uma trama que combina drama familiar e crítica social.

Além de Asli Enver e Özcan Deniz no papel do casal central, o elenco inclui Ipek Bilgin (Azel), Salih Bademci (O Tempo ao Seu Lado), Dilara Aksüyek (Leyla: Sombras do Passado) e Güven Murat Akpinar (Game of Silence), completando a história da conservadora família Boran.