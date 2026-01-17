Sem nada? Cachê de Edilson Capetinha no BBB 26 pode ser bloqueado

Justiça ainda analisa bens disponíveis para quitar os débitos - Foto: Divulgação

O ex-jogador Edílson da Silva Ferreira, o Edilson Capetinha, participante do BBB 26, pode ter parte de seu cachê bloqueada pela Justiça devido a dívidas de pensão alimentícia que chegam a R$ 2 milhões, enquanto um processo ainda avalia os bens disponíveis para quitar os débitos.

Segundo informações contidas em alguns documentos, a ação corre na Justiça da Bahia e já resultou na penhora de bens do ex-atleta, referente a débitos entre 2013 e 2020. Entre os itens da lista estão um carro Dogge avaliado em R$ 600 mil, uma Mercedes Benz de R$ 900 mil e imóveis em Salvador e Feira de Santana. Um contador foi designado para levantar o total da dívida e verificar se os bens são suficientes para quitá-la.

Nesta semana, um dos advogados do processo anexou uma petição para avaliar se os valores recebidos por Capetinha durante sua participação no programa da Globo podem ser incluídos na execução. O juiz ainda analisará o pedido.

Não é a primeira vez que o ex-jogador tem dinheiro obtido na televisão penhorado. Salários recebidos enquanto trabalhava na Band, entre 2019 e 2021, e na RedeTV!, entre 2022 e 2023, também foram usados para quitar dívidas. Na Band, ele foi comentarista em "Os Donos da Bola" e "Jogo Aberto" e na RedeTV!, apresentou o "Galera Esporte Clubes".

Capetinha admitiu que entrou no BBB 26 para tentar organizar sua vida financeira. Entre 2013 e 2018, chegou a ser preso quatro vezes por não pagar pensão alimentícia. As informações são da Folha de São Paulo.

Nota

O advogado Sylvio Augusto, representante de Edilson Capetinha, emitiu uma nota reconhecendo as dificuldades financeiras do ex-jogador, mas garantiu que ele "não corre risco de ser preso novamente".

Na íntegra

“O Edilson é pai de quatro filhos, que sempre foram e continuam sendo sua maior prioridade. Ao longo da vida, ele sempre buscou dar o melhor a todos, dentro das possibilidades que teve em cada momento. Após a interrupção abrupta de sua carreira no futebol, situação que ele próprio já mencionou publicamente e também no programa, houve uma perda total de sua fonte de renda e do patrimônio construído ao longo dos anos. [...] Somente após a reorganização de sua assessoria jurídica foi possível levar a questão ao Judiciário de forma técnica e responsável, resultando na revisão da pensão para um valor ainda alto, mas próximo da sua realidade financeira. Desde então, a pensão encontra-se regularmente em dia, sem qualquer risco de prisão, atendendo plenamente os interesses da jovem, que está próxima a completar a maioridade, como deve ser. O Edilson jamais se furtou às suas responsabilidades como pai. O que existiu foi um período de profunda dificuldade financeira, psicológica e emocional, hoje superado com diálogo, ajustes legais e compromisso com todos os seus filhos. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, sempre com o objetivo de tratar o tema com responsabilidade, equilíbrio e respeito às partes envolvidas”.