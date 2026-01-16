Intolerância religiosa no BBB 26? Embate de Ana Paula e Pedro causa polêmica

Ana Paula Renault e Pedro tiveram nova treta - Foto: Reprodução / Globoplay

O clima de harmonia que antecedia a festa desta sexta-feira, 16, no BBB 26 deu lugar a um embate acalorado. Os participantes Ana Paula Renault e Pedro protagonizaram uma discussão que envolveu um assunto religioso e acusações de jogo sujo.

Tudo começou quando o vendedor chamou a jornalista para uma conversa e sugeriu que ela teria realizado algum tipo de prática espiritual que o afetou fisicamente.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Acredito tanto no que você fez, que vou pedir pra não fazer de volta. Negócio tão espiritual que não sei se tem a ver com isso, travou minha garganta”, iniciou Pedro.

Acusações e mal-estar no BBB 26

Ana Paula, visivelmente confusa e irritada, exigiu clareza do colega de confinamento.

Diante da insistência da veterana, Pedro tentou desconversar, afirmando que "fé não se discute, mas tem que falar". A resposta não convenceu a sister, que confrontou o brother diretamente.

“Você falou que a minha fé fez algo por você. Você falou que engasgou por minha causa. Você sentou pra mim e virou que não sabe a minha fé, o que fiz pra você, mas te deu um engasgo. Isso que você falou”, disparou Renault, indignada com a insinuação.

"Concorra comigo na honestidade"

Acuado, Pedro pediu desculpas e alegou ter se expressado mal, tentando justificar sua fala com sua própria crença.

“Falei que respeito tanto e acredito tanto que fui deitar com a minha consciência. Os cristãos são mal interpretados por causa disso”, declarou o participante.

A justificativa serviu apenas para aumentar o tom de voz de Ana Paula, que interpretou a fala como uma tentativa de rotulá-la negativamente para o público externo.

Em uma resposta incisiva, a famosa acusou o vendedor de tentar criar um "hate" (onda de ódio) contra ela usando preconceitos.

“Você nem sabe minha religião, nem minha fé. Você quer jogar comigo, jogue aqui. Se você tem medo, seja homem o suficiente. A gente tá aqui de igual pra igual. Concorra comigo na honestidade. Você não vai fazer eu escorregar e ter hate lá fora”, finalizou a jornalista.