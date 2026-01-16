BBB 26: ex-namorada de brother revela que foi agredida por ele

A ex do rapaz ainda é menor de idade - Foto: Reprodução | Instagram

A reputação de Pedro Henrique está indo por água abaixo após sua participação no BBB 26. Após revelar que traiu sua atual esposa, o brother foi acusado de agredir sua ex-namorada, Yasmin Bertolino.

A jovem, de 17 anos, fez um vídeo para as redes sociais e contou detalhes da relação conturbada com o ambulante. Em seu relato, ela afirmou que o rapaz era instável e sempre brigava com ela por motivos bobos.

O vídeo acabou viralizando na web e ela foi convidada para uma entrevista no programa ‘Melhor da Tarde’, da Band. Durante o bate-papo, ela revelou detalhes inéditos da relação.

“No mesmo momento que ele estava bem, estava tudo bem. De repente, estava tudo horrível e isso desestabilizou muito nosso relacionamento. Então a gente brigava muito, muitas vezes havia agressão, então era bem pesado”, disparou.

Yasmin ainda revelou que sofria agressões de todos os tipos. “Física, verbal, falava de um jeito horroroso, era respeito zero praticamente isso”, concluiu ela, que tinha 13 anos de idade na época do romance, enquanto Pedro tinha 18.

Pronunciamento

Ciente da repercussão do caso, a equipe de Pedro Henrique emitiu um comunicado oficial e informou que as acusações são infundadas. “As acusações divulgadas por uma terceira pessoa não condizem com a verdade. Trata-se de informações inverídicas, sem qualquer comprovação, que estão sendo disseminadas de forma irresponsável, gerando ataques, julgamentos precipitados e consequências emocionais graves a pessoas que não têm qualquer relação com os fatos narrados”, escreveram.

“Ressaltamos que familiares próximos da própria autora das declarações entraram em contato com a equipe, trazendo informações e provas que contradizem integralmente o que vem sendo divulgado. Essas pessoas confirmam que os relatos apresentados publicamente não correspondem à realidade”, reforçou.

“Justamente por envolver uma menor, a equipe tem adotado uma postura cautelosa e responsável, evitando pronunciamentos precipitados. E importante destacar que a exposição pública de acusações graves, sem provas, pode configurar calúnia, difamação - ainda mais quando envolve terceiros que nada têm a ver com a situação”, completou o texto.

Leia o comunicado completo: