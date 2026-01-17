TELEVISÃO
Como está Henri Castelli? Ator fala sobre crises convulsivas no BBB 26
Após deixar o reality por recomendação médica, ator detalhou susto durante Prova do Líder
Por Luiz Almeida
Henri Castelli quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o problema de saúde que forçou sua saída precoce do BBB 26.
Em entrevista à repórter Renata Ceribelli, que vai ao ar no Fantástico deste domingo, 18, o artista detalhou os momentos de tensão vividos dentro da casa e atualizou seu estado de saúde.
Henri deixou o confinamento na última quarta-feira, 14, por recomendação direta da equipe médica do programa.
O galã se sentiu mal durante a primeira Prova do Líder da edição e precisou receber os primeiros socorros ainda nas dependências dos Estúdios Globo, antes de ser encaminhado para exames mais profundos.
Henri Castelli falou do susto
Durante a conversa, Castelli, de 47 anos, afirmou que o susto foi grande, mas que os resultados médicos trazem alívio. "Estou bem. Assustado ainda, porque tem dois dias. Mas todos os exames foram conclusivos que eu estou bem", declarou o ator.
Para a tranquilidade dos admiradores, Henri reforçou que não houve danos permanentes.
“Não tinha nenhuma sequela, nada. Nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo”, pontuou o veterano da teledramaturgia, conhecido por sucessos como Flor do Caribe e Cobras & Lagartos.
Henri Castelli quer usar a visibilidade do ocorrido para prestar um serviço de utilidade pública. Ele pretende explicar o que sentiu e dar orientações sobre como as pessoas devem reagir ao presenciar crises semelhantes.
"Vou contar para vocês e também como agir numa situação como essa, como se comportar diante de uma situação como essa, que, às vezes, com pequenos detalhes, a gente pode salvar uma vida", revelou o ator.
A entrevista completa, com detalhes sobre os planos do ator para o futuro e as explicações médicas sobre o mal-estar no reality, será exibida neste domingo.
