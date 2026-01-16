MARTELO BATIDO
Surpresa no BBB 26: saiba quem vai substituir Henri Castelli
Henri foi desclassificado do jogo na quarta-feira, 14
Por Edvaldo Sales
Após o ator Henri Castelli precisar deixar o BBB 26 por sofrer convulsões dentro do reality show, a TV Globo precisou fazer uma mudança para que outra pessoa entre no lugar do dele. Henri foi desclassificado do jogo na quarta-feira, 14.
“Com a saída do Henri Castelli, muita gente perguntou: vai ter substituição? Pois aqui vai a resposta: vai! Em vez de duas vagas para o Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26”, explicou o apresentador Tadeu Schmidt.
Antes, apenas os dois participantes que sobrassem no Quarto Branco entrariam na casa. Até agora, houve duas desistências, de Ricardinho, na terça, 13, e de Elisa, na quinta, 15.
Saída de Henri
Henri passou mal durante a Prova do Líder, na quarta-feira, 14. A prova era de resistência. Ele precisou de atendimento médico, mas voltou para a casa na parte da tarde.
Pouco depois, ele teve uma nova crise e foi levado novamente para atendimento médico. Por conta do quadro, o ator precisou deixar o programa.
