MARTELO BATIDO

Surpresa no BBB 26: saiba quem vai substituir Henri Castelli

Henri foi desclassificado do jogo na quarta-feira, 14

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/01/2026 - 7:07 h
Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão
-

Após o ator Henri Castelli precisar deixar o BBB 26 por sofrer convulsões dentro do reality show, a TV Globo precisou fazer uma mudança para que outra pessoa entre no lugar do dele. Henri foi desclassificado do jogo na quarta-feira, 14.

“Com a saída do Henri Castelli, muita gente perguntou: vai ter substituição? Pois aqui vai a resposta: vai! Em vez de duas vagas para o Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26”, explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

Antes, apenas os dois participantes que sobrassem no Quarto Branco entrariam na casa. Até agora, houve duas desistências, de Ricardinho, na terça, 13, e de Elisa, na quinta, 15.

Saída de Henri

Henri passou mal durante a Prova do Líder, na quarta-feira, 14. A prova era de resistência. Ele precisou de atendimento médico, mas voltou para a casa na parte da tarde.

Pouco depois, ele teve uma nova crise e foi levado novamente para atendimento médico. Por conta do quadro, o ator precisou deixar o programa.

x