FIM!

BBB 26: sister desiste do Quarto Branco após mais de 65 horas

A modelo foi a segunda participante a desistir da dinâmica

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/01/2026 - 19:26 h
Os brothers estão no quarto desde o início do reality
Os brothers estão no quarto desde o início do reality

Elisa foi a segunda participante a desistir do Quarto Branco. A modelo apertou o botão de desistência nesta quinta-feira, 15, e deu adeus à chance de conquistar a vaga na casa principal do reality show da TV Globo.

Emocionada, a sister pediu desculpas aos familiares após desistir da dinâmica. “Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito”, disparou ela, aos prantos.

A jovem ainda afirmou que estaria na torcida pelos amigos que fez ao longo dos dias. “Vou estar na torcida por vocês, tá? Obrigada por tudo, e pela amizade de vocês”, completou.

Vale lembrar que a dinâmica já dura mais de 65 horas e ainda restam sete participantes lutando pelas duas vagas no programa. O primeiro a desistir foi o cantor Ricardinho.

Tags:

BBB bbb 26 Quarto Branco

x